Herkes merak ediyor

Coronavirüs nedeniyle iş dünyası durma noktasına gelirken, birçok insan da ekonomik açıdan zor duruma düştü.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı son günlerde Lefkoşa’da gizemli bir hayırsever ortaya çıktı. Kimliğini gizleyen hayırseverin ihtiyaçlı aileleri tespit edip, markete olan borçlarını ödediği öğrenildi. Surlariçi’nde birçok aileye yardım eden kişinin kimliği bölgede merak uyandırdı.

Surlariçi Haydarpaşa Mahallesi Muhtarı Mesut Kazık, kimliğini gizli tutan hayırsever şahsın kendisine müracaat edip, borçlu ve ihtiyaçlı aileleri sorduğunu söyledi.

Diyalog’a konuşan Kazık, çalışmayan, ihtiyaçlı ailelerin bir listesini söz konusu kişiye verdiğini ifade etti.

Hayırseverin borçlu ve ihtiyaçlı kişilere yardım ettiğini belirten Kazık, “Birçok insana yardım etti. Kimliğini gizli tutmak istiyor, kimseye söylemememi istedi. Kendisine teşekkür ederiz. Birçok aileyi zor durumdan kurtardı. Ne mutlu böyle insanlar var” dedi.

Kazık, zor günlerde yardımlaşmanın önemine değinerek, “Herkes birbirine el uzatmalı, hoşgörü ile yaklaşmalı. İnsanlık bunu gerektirir” şeklinde konuştu.