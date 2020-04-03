KKTC'de 4 bin 55 kişi  karantinada

Kuzey Kıbrıs’ta dün 4 yeni Coronavirüs vakası daha tespit edildi.

Böylelikle şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 81, mevcut hasta sayısı 50 oldu. Ülkede evlerinde, otellerde karantinada olan KKTC vatandaşı sayısının ise 4 bin 55 olduğu kaydedildi.

KKTC vatandaşı 2 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün 256 yeni test yapıldığını ve testler sonucunda 4 yeni pozitif vakanın tespit edildiğini söyledi

Hastaların kimlerle temas ettiklerinin detaylı bir şekilde incelenmekte olduğunu ifade eden Pilli, bakanlık ve ilgili ekiplerin 24 saat kesintisiz çalıştığını, önceliklerinin iş olduğunu kaydetti.

Süreçle ilgili yapılan açıklamaların tümüyle şeffaf olduğunu da söyleyen Bakan Pilli, Coronavirüs’ün KKTC’de başlamadığını, ülkeye Alman turistler ve İngiltere’den gelişlerle taşındığını anımsattı.

İlk vakanın görüldüğü 10 Mart’tan bu yana yapılan tüm çalışmaları da hatırlatan Pilli, malzeme eksikleri olmadığını, ihtiyaç duyulan tüm malzemelerle ilgili TC Sağlık Bakanlığı ile istişare içinde olduklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, malzeme eksikleri olmadığını, ihtiyaç duyulan tüm malzemelerle ilgili TC Sağlık Bakanlığı ile istişare içinde olduklarını söyledi.

Pilli, pandemi hastanesindeki tüm odalara solunum cihazı ve monitör takılması çalışmalarının da devam ettiğini anlattı.

Pilli, şu anda tedavisi süren 46 hasta bulunduğunu da dile getirerek, yoğun bakımdaki hasta sayısının 2 olduğunu vurguladı.

Pilli, şu anda ülkede 842 kişinin otellerde karantinada olduğunu söyleyerek, İstanbul’dan gelen 128 kişinin Dome Otel’e yerleştirildiğini kaydetti.

Pilli, 14 Mart’tan bu yana KKTC’ye gelen 3 bin 85 kişinin de evlerinde karantina altında olduklarını ve Bakanlık tarafından düzenli olarak kontrol edildiklerini söyledi.

Pilli, İlçe Emniyet Kurulları’nın da bölgelerindeki kontrolleri düzenli bir şekilde yaptığını anlatarak, “Bu bir savaştır, ve bu savaşı hep beraber çalışarak, işbirliği ile kazanacağız. Sağlık Bakanlığı ile ekipler 24 saat kesintisiz çalışıyor. Kişiler de üzerlerine düşeni yaparlarsa, kazanacağız” dedi.

Test Sayısı:.......................2006

Vaka sayısı:.......................81 (32 Alman)

İzole Tedavi:......................15

Hastanede Tedavi:............32

Yoğun Bakım:....................2 (Ventilatör Sayısı 45)

İyileşen Vaka Sayısı:.........30 (30 Alman)

Ölen Hasta Sayısı:.............2 ( 2 Alman)

Karantinadaki Vatandaş:....4055 (Ev ve otellerde)

Karantina Süresi Biten:......207

Dün tanı konulan 4 kişi;

Mağusa: 1 - Tanı konulanlarla temaslı

Lapta: 1 - Tanı konulanlarla temaslı

Girne: 1 - Tanı konulanlarla temaslı

Karpaz: 1 - Tanı konulanlarla temaslı

Bölgelere göre dağılım:

Lefkoşa: 11

Gönyeli: 3

Mağusa: 3

Beyarmudu: 3

Lapta: 4

Karşıyaka: 2

Alsancak: 4

Girne: 2

Karpaz: 18

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2020, 10:52