Güney'de bir can kaybı daha

Güney Kıbrıs’ta dün 36 yeni Coronavirüsü vakası saptandı, bir kişi daha hayatını kaybetti.

Rum haber kaynakları, son 24 saatte 603 test yapıldığını; toplam vaka sayısının 356’ya, ölü sayısının da 10’a ulaştığını duyurdu.

Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 36 vakadan 24’ünün pozitif vakalarla temaslı olduğu, birinin yurtdışına seyahat ettiği, 11’inin ise virüsü nereden kaptığının araştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, ölen kişinin yoğun bakımda tedavi gören bir kadın olduğu kaydedildi.

Adanın güneyinde bugüne kadar 8 erkek ve 2 kadın yaşamını kaybetti.

Kıbrıs Genetik Enstitüsü’nden yapılan güncellemeye göre, teyit edilen yeni vakaların 24’ü pozitif kişilerin temaslarının izlenmesi yoluyla ortaya çıktı. 11 vakanın nasıl bulaştığı araştırılırken, 1 vakanın ise yurt dışından gelen kişi olduğu kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2020, 10:55