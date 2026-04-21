Herkes rahatladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda hayat pahalılığı ödeneğini düzenleyen 11 yasa tasarısı oybirliğiyle komiteye geri çekildi.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 14.00’te toplanan Genel Kurul’da yaklaşık bir saat süren görüşmelerin ardından alınan kararın, tasarıların yeniden değerlendirilmesi ve uzlaşı sağlanması amacı taşıdığı belirtildi.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, iç tüzük gereği söz konusu yasa tasarılarının komiteye çekildiğini açıkladı.

Üstel: Daha geniş kapsamlı ele alınacak

Başbakan Ünal Üstel, düzenlemenin geri çekilmesinin bir geri adım olarak görülmemesi gerektiğini ifade ederek, sürecin paydaşlarla daha geniş kapsamlı ele alınacağını söyledi.

Üstel, hükümetin göreve geldiği günden itibaren halkın alım gücünü korumaya yönelik adımlar attığını, küresel ekonomik gelişmeler ve bölgesel krizlerin etkisiyle yeni tedbirlerin gündeme geldiğini belirtti. Üstel, hayat pahalılığına ilişkin düzenlemenin komitede görüşülerek Genel Kurul’a sevk edildiğini, ancak yaşanan gelişmeler sonrası daha geniş uzlaşı ihtiyacının ortaya çıktığını kaydetti. Tasarıların komiteye çekilmesiyle birlikte sendikalar ve ilgili taraflarla yeniden değerlendirme yapılacağını vurgulayan Üstel, ortak bir zemin bulunana kadar çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

İncirli: Erken seçim tarihi belirlenmeli

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ise söz alarak, ülkede son haftalarda yaşanan sürecin demokratik işleyişe zarar verdiğini savundu. Tasarıların geri çekilmesini olumlu karşıladıklarını ancak bunu şerhli kabul edeceklerini belirten İncirli, sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini dile getirdi. Ülkedeki gerilimin düşürülmesi için adım atıldığını ancak bunun yeterli olmadığını ifade eden İncirli, erken seçim tarihinin belirlenmesi gerektiğini ve seçimlerin haziran ayında yapılmasının daha uygun olacağını savundu. Ülkenin en büyük sorununun ekonomi olduğunu vurgulayan İncirli, zamanında önlem alınmasının önemine işaret etti.

Talebimiz oldu

Bu arada sendikalar da Meclis’te yaptıkları açıklamada kararı olumlu değerlendirdi. Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümet yetkililerinin kendilerini bilgilendirdiğini ve sürecin uzlaşıyla yürütüleceğinin ifade edildiğini söyledi.

Tasarıların komiteye çekilmesinin sendikaların talebi olduğunu belirten Bıçaklı, bundan sonraki süreçte görüşmelerin devam edeceğini ve muhtemelen haziran ayına kadar yeni bir şekillendirme yapılabileceğini kaydetti.

Hayat pahalılığı ödeneğinin bir artış değil, çalışanların alım gücünü korumaya yönelik bir düzenleme olduğunu vurgulayan Bıçaklı, yalnızca bu konunun değil, devletin gelir ve gider dengesine yönelik önlemlerin de ele alınması gerektiğini ifade etti.

Ne olmuştu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Danışma Kurulu kararı uyarınca geçen hafta toplanmamıştı.

Hayat pahalılığı ödeneğinin nisan sonunda maaşlara yansıtılması ve ekonomik tedbirler uyarınca Ocak 2027’ye kadar maaşlara başka artış yapılmayacağının 19 Mart’ta açıklanması üzerine, kamuda örgütlü sendikalar genel greve başlatmıştı.

Komitede onaylanarak Genel Kurul’a sevk edilen, hayat pahalılığını düzenleyen 11 yasa tasarısının görüşülmesine başlanırken, sendikalar Meclis önünde eylem yapmıştı.

Meclis Genel Kurulu'nun hayat pahalılığına ilişkin yasa tasarısını görüştüğü oturuma 9 Nisan Perşembe sabahı 04.00 sıralarında ara verilmişti.

Başbakan Ünal Üstel’in 11 Nisan Cumartesi günü, hayat pahalılığına ilişkin düzenlemenin 13 Nisan’daki Genel Kurul gündeminden çıkarılarak bir sonraki oturuma erteleneceğini duyurması üzerine sendikalar genel grevi askıya almıştı.

