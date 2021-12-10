Herkes şokta, fiyatlar iki katına çıktı

Ömer KADİROĞLU

Pandeminin yarattığı ekonomik sıkıntıların ardından Türk lirasında meydana gelen değer kaybı gerekçesiyle undan suya kadar her şeye yüklü miktarda zam geldi. En yoğun tüketim maddelerinden olan şeker, sıvı yağ, makarna, bulgur, pirinç gibi ürünlere yüzde yüzde yakın oranda zam yapılması vatandaşlardan sert tepki gördü

Fiyatların hemen her gün değişmesinden yakınan vatandaşlar, hijyen kurallara uyulması gereken bir dönemde temizlik malzemelerine gelen artışların da aile bütçesini ciddi bir şekilde sarsmakta olduğuna dikkat çekti. Vatandaşlar, ana tüketim maddelerinin ucuzlatılması için hükümetin önlem alması gerektiğini söylüyor.

Fiyatlar uçuyorDiyalog’un marketlerden yaptığı araştırmaya göre; son bir aylık süre içerisinde makarna fiyatı 4,99 liradan 7, 75’e çıktı. Bulgur 6,90 liradan 10, 90’a, pirinç 13, 90 liradan 23,90’a 4 litre sıvı yağ 89 liradan 159 liraya çıktı. Tavuk göğsü 37 liradan 54’e, Bolibif 17,50 liradan 24,90’a çıkarken, 30 adet yumurtanın fiyatı 18,90’dan 29,90’na yükseldi. Birçok temel gıda ürünü zamlanırken, 8 Kasım’dan 8 Aralık’a yapılan artışlar şöyle: