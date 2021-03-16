Anlamlı hareket

Osman ZORLU

Kuruluş aşamasında olan Mehmetçik Sağlık Merkezi ve Dayanışma Derneği’nin öncü heyeti,

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla doktor ve hemşirelere çiçek takdim etti.

Önce Mehmetçik Sağlık Merkezi Doktoru Fatoş Çimen Şemi’yi ziyaret eden heyet üyeleri, verilen hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sundu. Özellikle pandemi sürecinde doktor ve sağlık çalışanlarının yükünün arttığına dikkat çeken heyet üyeleri “hizmetleriniz için çok teşekkür ederiz” dedi.

Daha sonra ise emekli Doktor Fevzi Çakmak ziyaret edildi ve kendisine çiçek takdim edildi.

Dr. Çakmak’ın hizmetlerine teşekkür eden dernek kurucu üyeleri 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.