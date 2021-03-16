Yasakların gelmesi kaçınılmaz

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların kurallara yeterince riayet etmediğini söyleyerek “Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum” dedi.

oplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milletimizin yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum” diyerek illerdeki mevcut uygulamaların bir süre daha sürdürme kararı alındığını açıkladı.

Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

“Son 7 – 8 yıldır ülkemizin önünden hiç eksilmeyen siyasi sosyal ekonomik tuzaklar bize büyük ve güçlü Türkiye'nin önemini tekrar tekrar göstermiştir.

Bu saldırıların gerisindeki sinsi niyetlerden birinin de Türkiye'yi eskiden olduğu gibi tekrar kendi içine kapatarak enerjisini ve vaktini boşa harcayan bir ülke haline dönüştürmek olduğu açıktır.

Biz bu oyunu hemen fark ettik, dayatmalara eyvallah etmeyerek Türkiye 2023 rotasında tutmakta kararlı davranarak terör örgütlerinden kimi uluslararası kuruluşlara kadar bu senaryoda kullanılan oyuncuları birer birer devre dışı bıraktık.

Milletimizin birlik ve beraberliğini güçlendirirken sınırlarımızı güvenlik altına alacak adımları daha cesaretle attık.

Türkiye bu şekilde diz çöktüremeyeceklerini görenlerin diplomasi ve ekonomi alanlarında yoğunlaştırdıkları kuşatma çabalarını da reform gündemimize hız vererek boşa çıkardık.

Milletimizin taleplerine ve beklentilerine uygun olarak zaten yürütmekte olduğumuz çalışmaların kapsamlı reform paketleri ile demokratik ve ekonomik zaferlere dönüştürecek programlar geliştirdik.

Gençlerimizin üzerinde 2053 vizyonlarının inşa edebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakmakta kararlıyız. Bu çerçevede son dönemde yeni reform paketleri ile milletimizin huzuruna çıkıyoruz.”

Covid-19 ile bir yıl geçti

“Aziz milletim, COVID-19 virüsünün ülkemize de sirayet etmesinin üzerinden 10 Mart tarihi itibari ile tam bir yıl geçti.

Şimdiye kadar bu virüs 192 ülkede toplam 2 milyon 700 bin insanın hayatına mâl oldu. Ülkemizde ise virüs tespit edilen 2 milyon 900 bine yakın vatandaşımızdan 29 bin 500'ü maalesef hastalığa yenik düştü.

Salgında vefat eden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Bu dönemde büyük bir fedakarlık sergileyerek virüse karşı en ön cephede yer alan tüm sağlık çalışanlarımıza ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye sağlık altyapısının ve sosyal güvenlik sisteminin gücü sayesinde salgınla mücadelesini dünyanın takdir ettiği bir başarı hikayesine dönüştürdü. Salgının zirve yaptı aylarda da iyi sağlık sistemimiz vatandaşlarımıza hizmet etmeyi sürdürdü.

Çalışmaları süren yerli aşımız hazır hale gelene kadar yurt dışından aşı tedarikini sürdüreceğiz. Diğer yandan insanların haftalar boyunca eve kapandığı günlerde eğitim öğretime devam etmek ayrı bir önem kazanmıştır.

Hazırlıklarımızı hızlı tamamladığımız EBA TV yayını ile 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitime geçtik. İçerik üretiminde binden fazla öğretmenimiz görev aldı. Bu sistem üzerinden toplam 12 bin 500 saat yayın yapıldı. Yüz yüze eğitimi ise 15 Şubat 2021 itibari ile kademeli olarak yeniden başlattık.

Sosyal koruma kalkanı programımızda vatandaşlarımıza doğrudan aktarılan kaynağın toplam tutarı 56 milyar TL'yi aşmıştır.”

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 11:10