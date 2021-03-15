Kurallar hiçe sayıldı

Salgında mücadele kapsamında uygulamada olan Covid-19 yasakları sıkı bir şekilde denetleniyor. Ülke genelinde önceki gün yapılan kontrollerde yasağa rağmen sokağa çıkan 24 kişi ile bir evde toplanan 8 şahıs tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre; sokağa çıkma yasağı kapsamında, ülke genelinde 13-14 Mart tarihleri arasında polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 24 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 8 kişinin ise bir dairede toplanmak suretiyle yasal emirlere uymadıkları tespit edildi. Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.