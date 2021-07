Tatar: Geçmiş olsun Türkiyem

Toplumsal ve çevre ile ilgili konularda yardım ve bağışlarda bulunan Rotary Girne Kozmopolitan Kulübü (Rotary Club of Kyrenia Cosmopolitan) Türkiye’nin Akdeniz ve Ege bölgelerindeki yangınlarda zarar görenler için kullanılmak üzere Türkiye Kızılayı’na 6 bin TL’lik bağışta bulundu.

Rotary Cosmopolitan Halkla İlişkiler Kurul Başkanı Terim Erdemlier tarafından yapılan basın açıklamasında, pandemiden dolayı diğer sivil toplum örgütlerinin de geçirmekte olduğu süreç gibi Rotary Kozmopolitan Kulübü’nün de etkinlik düzenlemekte ve bütçe oluşturmakta zorlandığı kaydedildi.

Erdemlier, Rotary Kozmopolitan Kulübü’nün Ben Benoit başkanlığında 1 Temmuz 2021’de yeni dönemime başladığını da kaydetti.

Tatar: Her türlü katkıyı yapmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin çeşitli bölgelerini etkisi altına alan yangınların Kıbrıs Türk halkını derinden üzdüğünü ifade ederek, şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha fazla can ve mal kaybı yaşanmadan Türkiye’deki yangınların kontrol altına alınması, söndürülmesi ve bir kez daha böyle olayların yaşanmaması temennisini dile getiren Tatar, yaraların sarılmasında her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını da belirtti.

Arıklı: Üzüntüyle izliyorum

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye'nin birçok noktasında çıkan yangınları büyük bir endişe ve üzüntüyle izlediğini kaydetti.

Arıklı, yangınlar nedeniyle yayımladığı mesajda, “Ege ve Akdeniz'de meydana gelen yangınları büyük bir endişe ve üzüntü ile izliyor, daha fazla can kaybı olmamasını ümit ediyorum. Yangından etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

Çukurovalı: Geçmiş olsun

KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı Raif Çukurovalı Türkiye’de çıkan orman yangınları nedeniyle “geçmiş olsun” dileklerini ilettiği bir mesaj yayımladı.

Çukurovalı, mesajında, Birlik olarak, Türkiye’nin birçok bölgesinde kısa aralıklarla başlayan ve devam etmekte olan yangınlardan duydukları üzüntüyü dile getirerek, anavatanın nefes borusu ormanlarının yanması ve yangınların birçok yerleşim yerine sıçramasını büyük bir üzüntü içerisinde takip ettiklerini belirtti.



Öksüz: Yaralar bir an evvel sarılmalı

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, Türkiye'de yaşanan orman yangını felaketlerini derin üzüntü ile takip ettiklerini belirterek, yangınların biran önce kontrol altına alınması, yaraların bir an evvel sarılmasının en büyük temennileri olduğunu söyledi.

Büsküvütçü: Teröristler yaptı

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Türkiye’nin birçok noktasında çıkan yangınların terör örgütü mensupları tarafından düzenlenmiş bir saldırı olduğunu savunarak, “Amaçları ve hedefleri huzurumuzu kaçırarak insanlığa zarar vermektir” dedi.

MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin birçok noktasında çıkan yangınların kasıtlı olarak terör örgütü mensupları tarafından çıkarıldığını iddia etti.