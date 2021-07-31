Üç önemli olayın yıldönümü

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle komutanlardan oluşan bir heyet devlet büyüklerini ziyaret etti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Ana Ast Birlik komutanlarından oluşan heyet Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Ersan Saner tarafından ayrı ayrı kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tümgeneral Zorlu Topaloğlu kabuldeki konuşmasında, 1 Ağustos’un Kıbrıs Türk tarihinin önemli günlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1 Ağustos Kıbrıs'ın fethi, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluşu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, GKK Tümgeneral Topaloğlu şahsında tüm askerlere ve polise şükranlarını iletti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ise kabuldeki konuşmasında, 1571 Kıbrıs’ın fethi, 1958 Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşu ve 1976 Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşu olan 1 Ağustos gününün, tarihsel bir öneme sahip olduğunu dile getirerek, Kıbrıs’ın fethiyle başlayan adadaki Türk varlığının, İngiliz sömürge yönetiminden 1974 Barış Harekatı’na kadar geçen sürede amansız bir varoluş mücadelesi verdiğini ifade etti.

Başbakan Ersan Saner de kabulde yaptığı konuşmada, GKK’nın Kıbrıs’ta barışın teminatı ve iki egemen eşit devlet temelindeki çözüm yolunda ilerlerken halkın en büyük güvencesi olduğunu vurguladı.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan görüşmede ilk olarak söz alan GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, 1 Ağustos tarihinin Kıbrıs Türkünün tarihindeki öneminden bahsederek, adanın 450 yıl önce fethedilmesiyle Türkleşmeye başladığını anlattı.

Topaloğlu, tarihleri hatırlattı

GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, 1 Ağustos 1958’de Kıbrıs Türkünün canını, malını ve namusunu korumaya yönelik olarak Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ve 1 Ağustos 1976’da ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kurulduğunu hatırlattı.

Türk tarihinde Ağustos ayının ayrı bir öneme sahip olduğundan bahseden Topaloğlu, Türk tarihi boyunca birçok zaferin bu ayda gerçekleştiğini ifade etti.

Topaloğlu, “Güvenlik Kuvvetleri olarak Kıbrıs Türk halkının güvenliğini ve huzurunu sağlamak için gerek karada gerek denizde, tüm egemenlik alanımızda halkın hizmetinde olduğumuzu bildiririz” diyerek sözlerine son verdi.

