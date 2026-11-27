Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, 6 Aralık’ta referandum niteliğinde bir seçime gidileceğini söyleyerek, “Biz bu ülkenin kaynaklarını halkımızın yararı için kullanacağız ve dürüst bir hükümet kuracağız” dedi.

Geçitkale Bucak Örgütü binası, tamamlanan yenileme çalışmalarının ardından düzenlenen etkinlikle hizmete açıldı. Etkinlikte CTP Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adayı Salih Ruso ve belediye meclis üyeleri de yeniden halkın karşısına çıktı.

Açılışta konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP’nin yıllardır sürdürdüğü barış, özgürlük, adalet ve demokrasi mücadelesine dikkat çekerek, Geçitkale Örgütü binasının geçmişini hatırlattı.

“Yaksanız da yıksanız da dimdik ayaktadır. CTP” diyen İncirli, CTP’nin insanlarıyla, yaşlılarıyla, gençleriyle, kadınlarıyla ve çocuklarıyla yıkılmaz bir kale olduğunu vurguladı.

Geçitkale Örgütü binasının 50 yıllık tarihi önünde saygıyla eğildiklerini ifade eden İncirli, 6 Aralık’ta referandum niteliğinde bir seçime gidileceğini belirtti.

Son yıllarda yaşanan adaletsizliklerin, yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin insanların umutlarını kırdığını, CTP’nin ise insanlara umut olduğunu kaydeden İncirli, “Biz bu ülkenin kaynaklarını halkımızın yararı için kullanacağız ve dürüst bir hükümet kuracağız. Hükümetimiz insanlarımıza sağlıkta, eğitimde, her alanda en güçlü hizmetleri verecek.” dedi. Sağlık politikaları kapsamında Sıla Usar İncirli, “Hasta Hakları Yasası hazırlayacağız. İlaç takip sistemini dijital hale getireceğiz.” diye konuştu.

“İşverenlerle istihdam taahhüdü içeren iş birlikleri kuracağız”

Kamu hizmetlerini hızlandırıp sadeleştireceklerini, yurttaşların devlet kapılarında işlerini yaptırabilmek için aracıya ve torpile ihtiyaç duymayacaklarını belirten İncirli, “Hükümetimiz, herkese eşit ve adil davranacak. Bu ülkeyi liyakatle, doğru veriyle ve bilgiyle yöneteceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca İncirli, çalışma hayatına yönelik ise “Çalışanların gerçek ücretleri üzerinden prim yatırılmasını ve çalışma haklarının eksiksiz kayda geçirilmesini sağlayacağız.” dedi. Kamu destekli kursları gerçek iş gücü talebine dayandıracaklarını ve işverenlerle istihdam taahhüdü içeren iş birlikleri kuracaklarını da sözlerine ekledi.

“Gençlere ülkelerine geri dönmeleri için alan açacağız”

Gençleri en çok yaralayan unsurların adaletsizlik ve torpil olduğunu vurgulayan İncirli, gençlerin ülkelerine dönerek kendi ayakları üzerinde bir hayat kurabilmeleri için gerekli çalışmaları tamamladıklarını belirtti. Barınmadan askerliğe, eğitimde fırsat eşitliğinden girişimciliğe ve üretime kadar gençlerin önündeki engelleri kaldıracak projeler hazırladıklarını ifade eden İncirli, “Önce gençler için biz bunları hayata geçireceğiz ve gençlere ülkelerine geri dönmeleri için alan açacağız.” dedi.

Ruso: Her yerleşimi kapsayan ayrı ayrı projelerimiz var

CTP Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adayı Salih Ruso da çocukluğunun bölgede geçtiğini, halkın arasından geldiğini ve sorunları bildiğini anlatarak “Bu bölgenin evladıyım. Bu bölgenin insanına karşı sorumluluklarım var.” dedi.

Belediye başkanlığının bir makam değil sorumluluk olduğunu ifade eden Ruso, “Benim için belediye başkanlığı sokağın sorumluluğu, suyun sorumluluğu, çevrenin sorumluluğu, üreticinin, esnafın, çocuğun, gencin, yaşının sorumluluğunu almaktır. En önemlisi de verdiğin sözün sorumluluğunu almaktır. Sadece yapacağız demek için değil, yaptığımızı göstermek, yapamadığımızın nedenini de halka açık açık anlatmak için geliyoruz. Biz Geçitkale ve Serdarlı'yı yeniden ayağa kaldırmak için geliyoruz.” şeklinde konuştu.

CTP, Emekli Polisler Derneği’ni ziyaret etti

CTP, KKTC Emekli Polisler Derneği’ni ziyaret etti. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli öncülüğünde gerçekleşen ziyarette İncirli’ye Lefkoşa milletvekilleri ve adaylar eşlik ederken, görüşmede KKTC Emekli Polisler Derneği Başkanı Birol Atasü dernek üyeleri de hazır bulundu.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, görüşmede yaptığı değerlendirmede polislik mesleğinin devletin temelini oluşturan en önemli mesleklerden biri olduğunu vurgulayarak, yeni dönemde güvenlik konularına büyük önem vereceklerini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2026, 10:12