Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy, Yayla’da halkla bir araya geldi. Bölge halkının sorunlarının, beklentilerinin ve çözüm önerilerinin ele alındığı buluşmada Kansoy, Güzelyurt’un kalkınmasına yönelik hazırladıkları projeleri paylaştı.

Özellikle Yayla Sahil Şeridi Projesi’ne değinen Kansoy, bölgenin yıllardır değerlendirilmeyen turizm potansiyelini ekonomiye kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Güzelyurt’u merkeziyle, köyleriyle ve tüm yaşam alanlarıyla bir bütün olarak ele aldıklarını ifade eden Kansoy, belediye yönetiminde katılımcı bir anlayışı benimseyeceklerini vurguladı.

6 Aralık sonrasında Güzelyurt’u halkla birlikte yönetmeye hazır olduklarını belirten Kansoy, hazırladıkları projeler ve ekipleriyle belediye yönetiminin sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti.

