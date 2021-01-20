Hesapları inceleniyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir şahsın tek katlı evine balkondan girip, 7 bin dolar ile 8 bin lira çaldığı belirtilen Ylyas Aralov dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının suç işlediğine dair delil bulunduğu; olay yerinde yapılan incelemede balkonda bulunan ayak izleri ile zanlının ayakkabısının izlerinin bire bir örtüştüğü belirtildi. Çalınan paraların henüz bulunmadığı açıklanırken, zanlının banka hesaplarının incelendiği kaydedildi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının 6 Ocak 2021 tarihinde 07.30- 19.30 saatleri arasında Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde A.B. isimli şahsın evine kilitsiz bulunan balkon kapısından girdiğini söyledi. Polis, eve giren zanlı Ylyas Aralov’un yatak odasında komodinin çekmecesinde bulunan 7 bin Dolar ve 8 bin TL’yi çaldığını ve yine balkon kapısından çıkış yaptığını açıkladı. Polis, şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, bölgedeki kamera görüntülerinin incelendiğini ve zanlının ikametgâha doğru ilerlediği sırada tespit edildiğini belirtti.

Polis, tespit edilen zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını ve evinde yapılan aramada olay günü giydiği kıyafetleri ve ayakkabılarının emare olarak alındığını kaydetti. Polis yapılan olay yeri incelemesinde balkonda bulunan ayak izleri ile zanlının ayakkabısının izlerinin bire bir örtüştüğünün de tespit edildiğini aktardı. Polis, zanlının hesaplarının incelenmesi için Merkez Bankası aracılığı ile girişimlerde bulunulduğunu ve raporların beklendiğini söyledi. Polis, aranan emare ve para olduğunu belirterek zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi onayladı.