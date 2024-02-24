Hırsızların gözdesi

Lefkoşa’da depo olarak kullanılan 5 katlı binadan 208 adet alüminyum pencere, çeşitli markalarda 37 adet klima, elektrik kabloları ve bir adet jeneratöre ait parçaları yerinden sökerek çaldıkları belirtilen yaşındaki Umut Böyükarslan ile 22 yaşındaki Adem Ozansoy dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Soruşturma kapsamında ilk etapta tutuklanan 16 yaşındaki N.K.’nin ise suçsuz olduğu anlaşıldı. N.K. serbest bırakılırken, 5 katlı binadan hırsızlık yapan Ersun Kırcal yakalandı. Polisin hırsızlıkla ilgili soruşturma kapsamında kamera görüntülerini incelerken, zanlıyı tespit ettiği, Kırcal’ın Böyükarslan ve Ozansoy’la bir bağlantısının olmadığı, bağımsız hareket ettiği belirtildi.

Parçaları söküp, çaldılar

Soruşturmayı yapan polis, 1-20 Şubat 2024 tarihleri arasında, Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan ve uzun süre kullanılmayan M.M.’ye ait 5 katlı binaya girildiğini belirtti. Polis, binadan 208 adet alüminyum pencere, çeşitli markalarda 37 adet 24 KW’lık klima, binaya ait elektrik kabloları ve bir adet jeneratöre ait parçaların yerinden sökülerek çalındığını belitti.

Polis, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çevre güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini açıkladı.

Polis, 20 Şubat 2024 tarihinde mobese görüntülerinde şüpheli olunabilecek 3 kişinin ve LD 231 plakalı Suzuki Swift marka bir aracın tespit edildiğini belirtti.

Polis, yapılan araştırma sonucu aracın Umut Böyükarslan’ın kullanımında olduğunu belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlıların Lefkoşa’da tespit edilerek, sorgulanmak üzere adli şubeye celp edildiklerini; Umut Böyükarslan ve Adem Ozansoy’un suçlarını itiraf ettiklerini söyledi. Polis, meselede kullanılan LD 231 Plakalı aracın emare olarak alındığını, zanlıların evinde arama yapıldığını belirtti. Polis, yapılan aramada zanlı Ozansoy’un evinde klima motorlarının çekilmesinde kullandıkları halat ipler ile aletler tespit edildiğini söyledi.

İki zanlı 7 gün daha tutuklu kalacak

Polis zanlıdan evde bulunan eşyalarla ilgili izahat istendiğini, hırsızlık yaparken kullandıklarını söylediğini aktardı.

Polis, olayla ilgili ilk etapta tutuklanan 16 yaşındaki N.K.’nin suçla bağı görülmediğinden serbest bırakıldığını söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların çaldıkları eşyaların henüz bulunmadığını belirtti. Polis, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu, ayrıca çalınan malların değer tespitinin yapılacağını belirterek, Umut Böyükarslan ile Adem Ozansoy’un 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Aynı binayı soydu

Polis memuru, zanlı Ersun Kırcal’ın da Umut Böyükarslan, Adem Ozansoy’dan bağımsız başka bir tarihte aynı binanın bodrum katından jeneratör parçalarını çaldığını ifade etti. Polis memuru, zanlının evinde yapılan aramada bahçede jeneratör parçaları bulduklarını ifade etti. Polis, bu parçaların çalıntı olup olmadığının araştırılacağını belirtti.

Polis, ayrıca incelenen kamera görüntülerinde zanlının binanın yakında park halinde aracına bir şeyler yüklerken görüldüğünü ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan Kırcal ise suçsuz olduğunu iddia etti.

Mahkeme, Böyükarslan ile Adem Ozansoy’un 7 gün, Ersun Kırcal’ın ise 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.