Yeni kurallar hayata geçiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hava, deniz ve kara kapılarını kullanarak giriş yapacak 18 yaş ve üzeri kişilerden, bugünden itibaren QR kod istenecek. Ayrıca bugünden itibaren AdaPass uygulaması tüm ilçelerde kullanılacak.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 1 Eylül’de aldığı karara göre, bugünden itibaren ülkeye giriş yapacak kişiler, yolculuk öncesi adapass.gov.ct.tr adresinden yolcu formunu dolduracak ve alınacak QR kod ile adaya giriş yapacak.

Siteye bilgilerini eklemeyen ve QR kodu almayan kişiler ise ülkeye giriş yapamayacak.

Siteye giriş yapan KKTC vatandaşlarının AdaPass, TC vatandaşlarının Healthpass, AB vatandaşlarının Greenpass ve UK vatandaşlarının NHS QR kodlu evrakını, ülkeye girişte kontrol edileceğinden beraberinde getirmeleri gerekli.

Diğer ülke vatandaşlarının ise geçerli aşı kartları ve/veya PCR test sonuçlarını uygulamada belirtilen bölüme eklemeleri ve eklenen evrakları ülkeye girişte kontrol edileceğinden beraberinde getirmeleri gerekli.

AdaPass tüm ilçelerde kullanılacak

Bu arada Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 1 Eylül’de aldığı karar doğrultusunda bazı mekan, sektör, aktivite ve etkinliklere girecek kişilerin test ve aşı durumlarının sorgulanabilmesi amacıyla pilot olarak 27 Ağustos’ta Lefkoşa sınırları içerisinde başlayan AdaPass uygulaması, bugünden itibaren tüm ilçelerde kullanılacak. AdaPass sorgulaması, 18 yaş ve üzeri için zorunlu olacak.

Kişilerin test ve aşı durumlarını elektronik ortamda sorgulayacak sistem olan Adapass’a Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin belirlediği işletmelerin adapass.gov.ct.tr/company/register sitesinden kayıt yaptırmaları gerekiyor. Öte yandan, belirtilmeyen sektörler de isteğe bağlı olarak kayıt yaptırabilecek.