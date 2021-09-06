Sabırlar tükendi

Ömer KADİROĞLU

Alsancak ile Girne arasında çift şerit yol çalışmalarının yarım bırakılması nedeniyle meydana gelen ölümlü trafik kazaları, iki belediye başkanının yanı sıra bölge sakinlerinin sert tepkisine yol açtı.

Diyalog’a konuşan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ile Lapta Belediye Başkanı Mustafa Altuğ, hükümetin yol çalışmasını tamamlamaması halinde çok sert eylem uyarısında bulundu.

Aktuğ: Gereken neyse yapacağız

Yoldaki sorunlara dikkat çekmek için daha önce birçok kez eylem yaptıklarını ifade eden Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, ayrıca yetkililerle de defalarca görüşmeler yaptıklarını ifade etti. Aktuğ şunları söyledi:

Yolun sorunlarına dikkat çekmek amacıyla eylem yaptığımız günler oldu. Onlarca kez Lefkoşa’ya gittik, ilgili bakanlar ve siyasilerle görüşerek, Girne-Lapta yolu ile ilgili sıkıntıları aktardık.

Bu yolda geçtiğimiz gün çok sevdiğimiz bir ablamızı kaybettik. Hem can kaybımız olduğu hem de sözümüzü dinletemediğimiz için üzgünüz. Yıllarca her gelen hükümetin umut veren söylemlerinin ardından hiçbir çalışma yapmamasından dolayı üzgünüz. Yol, yapım çalışmalarının yarım bırakılması, gerek aydınlatma gerekse trafik işaret ve uyarıcılarının tamamlanmaması nedeniyle büyük tehlike arz ediyor. Bu yolun bitirilmesi ve güvenli bir hale getirilmesi için yasımızı tuttuktan sonra halkımızın vereceği karara riayet edeceğiz. Gereken ne ise yapacağız. Merkezi hükümetin bu konuda adım atmasını bekleyeceğiz.”

Ataser: Daha büyük eylemler yapılacak

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser de yolla ilgili yıllardır mücadele verdiklerini dile getirdi.

Ataser, yarım bırakıldığı için yolun tehlike arz ettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yol ile ilgili yıllardır büyük mücadeleler veriyoruz. Sesimizi duymadıkları için kaza yaşandı ve çok sevdiğimiz bir ablamızı kaybettik. Bu yolda bir kaza yaşanacağı belliydi ve kaçınılmazdı.

Bunun sinyalini daha önceden merkezi hükümete bildirsek de dikkate alınmadı. Hiçbir yolu bitirmediler ve yarım olarak bırakıldı.

Bunlar tabi ki kötü sonuçlar getiriyor. Türkiye Cumhuriyeti tarafından 322 kilometrelik yol yapılıyor

ancak yarım bırakıldığı için tehlike arz eden Alsancak- Girne yolunun yapılmaması bizleri üzüyor. Alsancak- Girne yolu ile ilgili sadece mevcut hükümet değil, gelmiş geçmiş tüm hükümetler sorumluluk almadı. Başbakan ve Ulaştırma Bakanı ile bu yol hakkında görüşüyoruz ve çeşitli bahaneler üretiliyor. Maliye Bakanı “param yok” diyor. Bölge halkından seyrüsefer ücretlerini toplayıp bu yolu biz mi yaptıralım? Eğer sesimizi duyup bu yol ile ilgili çalışma başlatılmazsa daha büyük eylemler yapacağız.”

Tümsoy: Canımızı bu yolda kaybettik

Alsancak Mare Monte Yardım Derneği Başkanı Ayşe Tümsoy, uzun yıllardır üyeleri olan Layla Watt’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti. Tümsoy şunları dile getirdi:

“Alsancak- Girne yolunun sorunlarının bitmesi ve güvenli bir yola dönüşmesi için yıllarca mücadele verdik. Yolda bir çalışma başlatıldı ve bizler de güvenli bir hale gelecek diye sevindik ancak yol öyle bir hale getirildi ki ölüme neden oldu. Canımızı, arkadaşımızı, çok kıymetli bir insanımızı bu yolda kaybettik. İlgili makamlara çağrı yapıyor ve yarım bırakılan bu yolun tamamlanması için çalışma başlatmalarını istiyoruz. Artık bu yolda başka kayıplar vermek istemiyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2021, 10:44