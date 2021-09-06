Örnek insan

Ömer KADİROĞLU

Pandemi nedeniyle kan bağışları sekteye uğrarken, Mormenekşe sakinlerinden 44 yaşındaki Hasan Balses, örnek bir davranışa imza attı. Balses, 2005 yılından bu yana 32 kez kan bağışında bulundu.

İlk kez uzman çavuş olarak görev yaptığı askeri birliğe gelen bağış aracında kan verdiğini ifade eden Balses, hem vücudunda rahatlama olduğunu hem de katkı sağladığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Evli ve bir kız çocuğu babası olan ve Merkezi Cezaevi’nde gardiyan olarak görev yapan Hasan Balses,

herkese kan bağışı yapması için çağrıda bulundu.

Diyalog’a konuşan Balses şunları söyledi:

“2005 yılında uzman çavuşluk yaptığım dönemde Gülseren’e kan bağış aracı gelmişti. İlk kan bağışımı orada yapmıştım. Kan bağışında bulunduktan sonra vücudumda bir rahatlama hissettim. 2005 yılından bu güne kadar kan vermeye devam ettim. Bugüne kadar toplam 32 kez kan verdim. Genel olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, uyduğu zaman da Lefkoşa’da Talasamiya Merkezinde kan bağışı yapıyorum. Her kan verdiğimde hem vücudum rahatlıyor hem de birilerine yarayacak diye mutlu oluyorum. Sağlık Bakanlığı da özendirici bir şeyler yaparsa bu kan bağışı daha fazla olacaktır.

Bu noktada vatandaşlara çağrım; daha çok duyarlı olmaları ve ihtiyaçları karşılayabilmek adına kan bağışında bulunmalarıdır.”



Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2021, 10:42