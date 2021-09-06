Sınır Kapılarında önlem alınmalı

Raif DOĞRU

KKTC Maliye Bakanı’nın, PCR ve antijen testlerinde kullanılan Kit alımını ‘parasızlık yüzünden’ geciktirdiği bir dönemde; güneyden kuzeye geçen Kıbrıslı Rumlar; akaryakıt, sigara ve sebze alımı için önemli miktarlarda harcama yapıyor.

Ancak; Metehan Sınır Kapısı’nda muhaceret işlemlerinin ağır yürümesi ve kontrol kulübelerinin yetersizliği yüzünden kuzeye geçmek isteyen Rumlar uzun süre kuyrukta beklemek zorunda kalıyor.

Özellikle hafta sonunda geçişlerin yoğunlaştığına dikkat çeken bölge esnafı “bunu bildikleri halde neden ek tedbirler almıyorlar. Gerçekten bu halimizi anlamakta zorlanıyoruz” diyor.

Tam 32 dakikalık bekleme

Diyalog muhabirinin dün Metehan Sınır Kapısı’nda yaptığı tespite göre; kuzeye geçmek isteyen Rumların oluşturduğu araç kuyruğu koşu kulübü yakınlarında başlıyor. Ve buradan KKTC kontrol noktasına varmak yaklaşık 32 dakikayı buluyor.

Bu durum karşısında bazı araç sürücüleri sıradan çıkıyor ve kuzeye geçmekten vazgeçiyor.

Geçişlerin rahatlaması halinde kuzeye geçenlerin sayısında ciddi artışların olacağına inanan akaryakıt bayileri ve bakkallar, KKTC hükümetinin bu konuya ciddiyetle eğilmesini öneriyor.

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2021, 10:37