Bankacılık sektörünün güçlü ve güvenilir markalarından Albank, büyüme stratejisi doğrultusunda yatırımlarına devam ediyor. “10 yılda 10 şube” hedefini başarıyla hayata geçiren banka, Alsancak’ta yeni şubesiyle hizmet ağını genişletti.

Bölge halkı, yerel yönetimler, müşterileri ve personelinin katılımı ile açılış töreni düzenlendi.

Alsancak şubesinin açılışına yerel yönetimler, müşteriler ve banka personeli katıldı. Modern mimarisi, teknolojik altyapısı ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla dikkat çeken şubenin, hem bireysel hem de ticari müşterilere hızlı ve yenilikçi bankacılık hizmetleri sunması hedefleniyor.

Alsancak’ta konumlanan yeni şubenin, bölgedeki ekonomik hareketliliğe paralel olarak önemli bir ihtiyaca cevap vereceği ifade ediliyor. Şubenin, özellikle artan yerleşim ve yatırım potansiyeli bulunan bölgede finansal hizmetlere erişimi kolaylaştırması bekleniyor.

Albank Genel Müdürü Şükrü Can, açılışta yaptığı açıklamada yalnızca büyüme değil, doğru lokasyonlarda sürdürülebilir gelişim hedeflediklerini belirtti. “Benim köyüm benim mahallem” projesi kapsamında açılan şubenin, müşterilere daha yakın olma ve hizmet kalitesini artırma vizyonunun bir parçası olduğunu ifade etti.

Şükrü Can, Alsancak’ın gelişen yapısı ve artan yatırım potansiyeline dikkat çekerek, yeni şubenin hem bölge ekonomisine hem de müşteri deneyimine katkı sağlayacağını vurguladı.

“Biz her yerdeyiz” yaklaşımıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten banka yönetimi, Albank’ın önümüzdeki dönemde de Kuzey Kıbrıs genelinde şubeleşme ve yatırım stratejisini devam ettirmeyi hedeflediğini açıkladı.