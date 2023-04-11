Hizmetler durdu

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), El-Sen’in eylemine destek olmak amacıyla dün Trafik Dairesi Motorlu Araçlar Birimi Lefkoşa şubesinde grev yaptı.

Grev, 08.00-16.15 saatleri arasında yapılan grev nedeniyle işlemler yapılamadı. Daireye giden vatandaşlar, grev olduğunu öğrenince geri dönmek zorunda kaldı. Lefkoşa dışındaki bölgelerden gelenler ise isyan etti. Vatandaşlar, grev nedeniyle hizmet alamadıklarını belirterek, “Bazı dairelerde grev olmamalı. Günün sonunda olan bize oluyor. Vatandaş mağdur edilmemeli” dedi.