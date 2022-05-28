Afet İLBAN

Toplumsal Varoluş Platformu, TC ile KKTC arasında imzalanan “2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü” hakkında dün KTAMS 50’nci Yıl Salonu’nda basın toplantısı düzenledi.

Protokolün “teslimiyet protokolü” olduğunu savunan sendika yetkilileri, ülkeye birlikte sahip çıkma zamanının geldiğini belirterek, halka mücadele çağrısı yaptı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, protokolün, “teslimiyet protokolü” olduğunu savunarak, Kıbrıslı Türklerin toplumsal var oluşunun tehlikeye düştüğünü ileri sürdü.

Protokolde, toplum mühendisliğine yol açacak düzenlemeler olduğunu öne süren Bengihan, mali protokolün içeriğini eleştirdi.

Kıbrıslı Türklerin 1920’li yıllardan beridir var oluş mücadelesi verdiğini dile getiren Bengihan, bundan sonra da mücadelenin devam edeceğini kaydetti. Halkın bilinçli bir şekilde yoksullaştırılarak, göç ettirilmek istendiğini savunan Bengihan, ülkenin geleceğinin teslim edilmek istendiğini iddia etti.

Bengihan, “Buna geçit vermeyeceğiz. Herkes haddini bilecek, hodri meydan” dedi. Toplumsal kimlik ve kültürü, canları pahasına koruyacaklarını ifade eden Güven Bengihan, tüm kesimleri ve halkı da yanlarına alarak mücadeleyi genişleteceklerini söyledi.

Kimler konuştu?

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı da, “hükümetin memur görevi yaptığını” iddia etti.

Dev-İş Başkanı Koral Aşam da, protokol metninin içerisinde para, ekonomi ve kalkınma olmadığını savunarak, protokolün “istibdat projesi” olduğunu öne sürdü.

Koop-Sen Başkanı Mehmet Ali Güröz de, “protokolün Kıbrıslı Türklerin kültürüne ve kimliğine müdahale olduğunu” iddia etti.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç da, protokolün, “imha, asimilasyon, ilhak protokolü” olduğunu ileri sürdü. Protokolü eleştiren Özkıraç, direneceklerini kaydetti.

Vergi-Sen Genel Sekreteri Ediz Uzun da, protokolde, “Vergi sistemi gözden geçirilecek, gelir artırıcı düzenlemelerin yapılması için çalışmalar yapılacak” ifadesinin yer aldığını belirtti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise, “laik yaşam biçiminden vazgeçmemiz mümkün değildir” dedi.

KTOEÖS Eğitim Sekreteri Ali Yaman Işık da, protokolün “Kıbrıslı Türklerin kalkınmasıyla ilgili değil, yok edilmesiyle ilgili bir plan olduğunu” ileri sürdü.

Tıp-iş Başkanı Mustafa Taşçıoğlu ise, protokolde yer alan her iki ülkenin sağlık sisteminin uyumlaştırılması maddesini eleştirerek, TC ve KKTC’nin ayrı devletler olduğunu söyledi ve bunun “ilhak” anlamına geldiğini öne sürdü.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan ise, ülkenin yönetiliş biçiminde bir sıkıntı olduğunu savundu.

BES Genel Sekreteri Ulus Arpalıklı da, “Yok oluşa karşı toplum olarak "hayır" demenin zamanı geldi de geçiyor bile… Herkesin taşın altına elini koyması lazım” diye konuştu.

