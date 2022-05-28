İstifa et!

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik bazı eleştirilerde bulunarak, ülkede yaşanan krizlerin “baş mimarı” olduğunu ileri sürdüğü Cumhurbaşkanı Tatar’ı istifaya çağırdı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, “Yurttaşın her gün daha fazla yoksullaştığı, gençlerin göç etmeye devam ettiği ülkemizde, krizlerin baş mimarı Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Sayın Ersin Tatar’dır. Sayın Tatar ve bu zihniyetin temsilcileri, kaostan beslenerek makamlarını korumaya çalışmaktadırlar” ifadelerine yer verildi.

“Sayın Tatar da şu an ki hükümet de müdahaleler sonucunda koltuklarında oturmaktadırlar” görüşünün savunulduğu açıklamada, “Hem Sayın Tatar hem de Bakanlar Kurulu üyeleri, müdahalelerin olduğunu açıkça belirtmektedirler. Müdahaleyle gelen şahıslar, Kıbrıs Türk halkının iradesini temsil etmemektedir. Cumhurbaşkanlığı makamına oturan Sayın Tatar, müdahalelerin yaşanmasına boyun eğmiştir. Müdahale ürünü gayrımeşru bir hükümetin oluşmasında da baş rol oynamıştır” denildi.

Açıklamada, “Ayrılıkçı ‘iki eşit egemen devlet’ iddiasında bulunan zihniyet, Kıbrıs Türk halkını, Kıbrıs’ın güneyine muhtaç etmiştir. Kıbrıs Türk halkının dünyayla bağlarının kopmasına neden olmuştur. Kıbrıslı Türk gençler Kıbrıs’ın güneyine işlemeye giderken, Kıbrıslı Türk esnaf siftah yapabilmek için Kıbrıs’ın güneyinden gelenleri beklerken Sayın Tatar, Sarayönü’nde ahkam kesmeye devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi…

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı, Kıbrıs Türk halkı ile Anavatan Türkiye arasındaki bağları koparmanın mümkün olmadığını, Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının en büyük dayanağı ve en büyük güvencesi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı, Tufan Erhürman’ın genel başkanı olduğu CTP tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın müdahale sonucu seçildiğini iddia edecek kadar ileri gittiğine dikkat çekerek, “Açıklamada Cumhurbaşkanı'mız istifaya çağırılmaktadır. İleri sürülen bu iddialar ile yapılan istifa çağrısı gülünç olduğu kadar kabul edilemezdir. Erhürman, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın seçimde halkın özgür iradesi sonucunda yüzde 52 oy aldığını unutmuşa benzerken, halkın iradesine de büyük bir saygısızlıkta bulunmaktadır. Bu noktada da, Erhürman’ı halkın iradesine saygılı olmaya davet ediyoruz” dedi.



Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2022, 09:59