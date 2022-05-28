Kuyruklar önlenecek

Kara sınır kapılarındaki araç ve yaya kuyruklarının önlenmesi için seferberlik ilan edildi.

Başbakanlık açıklamasına göre, Başbakan Ünal Üstel tarafından oluşturulan komitenin başkanlığına getirilen UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay, sivil toplum örgütleri ile birlikte tüm kara giriş kapılarında hızlı geçiş için çalışma başlattıklarını duyurdu.

UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay'ın başkanlığını yaptığı komitede, UBP Lefkoşa milletvekilleri Ahmet Savaşan ile Alişan Şan, Başbakanlık, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Karayolları Dairesi, Polis Muhaceret yetkilileri ve Ekonomik Örgütler Platformu temsilcileri yer alıyor.

Başbakan Üstel, geçtiğimiz günlerde kara sınır kapılarında yaptığı inceleme ve denetimlerde sorunları yerinde görme imkânı bulmuş ve bu konuda bir komite oluşturulacağını ve sorunların en kısa zamanda çözüleceğini ifade etmişti.

Başbakan Ünal Üstel’in talimatı ile oluşturulan komite iki toplantı gerçekleştirdi. Toplantılarda kara sınır kapılarında vatandaşların ve ziyaretçilerin yaşadığı sorunlar ele alınarak çözüm önerileri ortaya konuldu.

Canaltay: Kapılardaki rahatlama gözle görülecektir

Komite Başkanı UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay, komitenin Başbakan Ünal Üstel tarafından oluşturulduğunu ve kendisinin başkan olarak görevlendirildiğini söyledi.

Bugüne kadar iki toplantı yapıldığını ve hedefin önce kısa sonra da uzun vadede yapılacak olanları en kısa sürede hayata geçirmek olduğunu ifade eden Canaltay, ülke ekonomisine ivme kazandıracak düzenlemeler için kolları sıvadıklarını söyledi.

Canaltay, hem Kıbrıslı Rumların, hem de turistlerin güneyden kuzeye, kuzeyden- güneye geçişlerinin kısa sürede rahatlatılacağını anlattı. Bu adımın, ülke ekonomisine de ciddi kazanımlar sağlayacağını vurguladı.

