"İkinci ekonomik paket çok üst seviyede"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Coronavirüs salgını döneminde ekonominin ve sektörlerin yaşadığı zorlukların giderilmesi amacıyla bugünlerde açıklanacak ikinci ekonomik paketin, dünya ülkelerinin piyasalarına enjekte edebilecekleri en üst seviyedeki müdahaleden de daha iyisini yapabilecek bir içerikte olacağını söyledi.

Taçoy, ülkede güvenin artmasına ihtiyaç olduğunu bunun sağlıkta alınan tedbirlerle bir yerlere taşındığını şimdi artık ekonomiyi de dahil ederek ilerlemek gerektiğini vurguladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Deniz: Ciddi bir durgunluk yaşanıyor

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Covid-19 salgını süresince salgına yönelik alınan tedbirlerin yanı sıra ekonomik olarak da zincirleme bir daralma yaşandığını dile getirerek, 4 Mayıs sonrasında işbaşı yapmalarının ardından tüm sektörlerde ciddi bir durgunluk olduğunun da gözlenebileceğini kaydetti.

Hükümetin 2. ekonomik paket üzerinde çalıştığının bilindiğini kendilerinin de bu konudaki görüşlerini aktarmak için geldiklerini belirten Deniz, Bakan Taçoy’a daveti için teşekkür etti.

Deniz, bu pakette istihdam için verilecek kararlarda çalışanlar ve işverenler arasında hiçbir ayrım yapılmaksızın tüm sektörleri koruyucu ve kucaklayıcı olmasını talep ederek, ilk günden oluşturulacak ekonomik bir kurulun oluşumuna fırsat verilmesi ve bu kararları kamu ile özelin birlikte bir masa etrafında oturarak almasını istedi.

Taçoy: Dünya genelinde bir kriz var

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise özele bağlı kurum kuruluşları dinlemenin hem görevleri hem de neler düşünüldüğünü anlamaları için bir ihtiyaç olduğunu ifade ederek, “İnsanoğlunun aklından bile geçmeyecek bir dönem geçirdik ve dünyanın genelinde bir kriz var” dedi.

Taçoy, ekonomide ortaya çıkan durgunluk döneminin nasıl aşılabileceğiyle ilgili çalışma yaptıklarını, mart- mayıs arasında piyasaya 750 milyon TL enjekte edileceğini önceden söyleyerek harekete geçtiklerini, şimdi de 2. ekonomik paketin Başbakan tarafından açıklanmasını beklediklerini aktardı.

Taçoy, “Şu ana kadar yapmış olduğumuz hazırlıklarda, dünyadaki ülkelerin piyasalarına enjekte edebilecekleri en üst seviyedeki müdahaleden de daha iyisini yapabilecek bir paket hazırladığımızı söyleyebilirim” diye konuştu.



Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2020, 10:20