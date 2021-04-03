Hücre yerine otel

Suna ERDEN

Siber korsanlık yoluyla Türkiye ve Danimarka’daki iki firma arasındaki yazışmaları hackleyip 137 bin Euro’luk vurgun yaptığı iddia edilen Nijeryalı Great Chenemarho Eze’nin karantina süresi dolmadı. Polis hücresinde test sonucu pozitif çıkan bir tutukluyla temas ettiği için karantina oteline yerleştirilen zanlının 9 Nisan’da izole süresinin dolacağı belirtildi.

Zanlı bu nedenle dün mahkemeye getirilmezken, gıyabından ek tutuklama duruşması yapıldı.

Mahkemede iddiaları aktaran polis, Türkiye’de faaliyet gösteren bir mobilya firmasının, Danimarka’daki bir şirketle alışveriş yaptığını söyledi.

Polis, internet üzerinden elektronik posta (e-mail) yoluyla iletişim kuran Türkiye ile Danimarka’daki firmanın yazışmaları hacklendiğini kaydetti.

Polis, maildeki bilgileri çalan bilgisayar korsanlarının aldığı ürünler karşılığında Türkiye’ye ödeme yapacak olan Danimarka’daki firmaya yanlış hesap bilgileri gönderdiğini ifade etti.

Korsanların böylece 137 bin Euro’luk ödemenin KKTC’de faaliyet gösteren bir işletmeye gönderilmesini sağladığını açıklayan polis, paranın 5 Şubat 2021 tarihinde nakit olarak çekildiği söyledi.

Polis, Türkiye ile Danimarka’daki firmanın 25 Şubat’ta durumu anlayınca harekete geçtiğini ve şikâyetçi olduğunu kaydetti.

Yapılan araştırmalar sonucu nakit olarak çekilen paranın Girne’de yaşayan Nijerya Uyruklu Great Chenemarho Eze’ye teslim edildiğini belirlediklerini kaydeden polis, zanlının 19 Mart 2021 tarihinde gözaltına alınarak, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Yatırım için gönderildi iddiası

Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında toplam 14 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, banka hesap hareketleriyle ilgili araştırma başlattıklarını, ilgili kurumlarla yazışmalar yaptıklarını açıkladı.

Polis, bu süre içerisinde zanlının ifade verdiğini; 137 bin Euro paranın Nijerya’dan arkadaşı tarafından yatırım amaçlı kendisine gönderildiğini öne sürdüğünü açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, zanlının karantinada olduğunu ve 9 Nisan’da izole süresinin dolacağını kaydeden polis, 7 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.