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Kanlı valiz bulundu

Ara bölgede tarlaya gömülü bulunan kadının ölümünü aydınlatacak bir ipucu tespit edildi

Kanlı valiz bulundu
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Akıncılar ile Kiracıköy arasındaki ara bölgede tarlaya gömülü bulunan kadın cesediyle ilgili soruşturma sürüyor. Tarlasını süren bir çiftçi tarafından bulunan cesetle ilgili tutuklanan 32 yaşındaki Mısır uyruklu şahsın evinin yakınında içinde kan lekeleri bulunan bir valiz ve kadın eşyaları bulunduğu bildirildi. Rum haber kaynakları, cinayetle ilgili 31, 36 ve 32 yaşlarındaki iki Suriyeli ile bir Mısırl    ının dün mahkemeye çıkarılarak haklarında 8 gün ek süre alındığını duyurdu. Şüphelilerden 32 yaşındaki Mısırlı zanlının evinin yakınında kanlı valiz ve kadın eşyaları bulunduğu kaydedildi. Başka bir yerde öldürüldüğü, sonra taşınıp tarlaya gömüldüğü tespit edilen kadının kanlı valizle olay yerine götürüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.


 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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