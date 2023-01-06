Yasaya aykırı

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasada öngörülen miktarın üzerinde para geçirmeye çalışan Nijeryalı Samson Oguchukwu Onuoha, Ledra Palas Kara Giriş Kapısında gözaltına alındı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandı.

Duruşmada zanlının Nijerya parasını güneye götürüp Euro’ya çevirdiğini söylediği aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 4 Ocak 2023 tarihinde saat 18.30 sıralarında Lefkoşa'da Ledra Palas Kara Giriş Kapısından KKTC'ye giriş yapan zanlının tasarrufunda 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk Lirasından fazla olan 12 bin 980 Euro nakit paranın görevli polisler tarafından tasarrufunda bulunarak suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı.

Polis, paranın emare olarak zapt edildiğini, zanlının gözaltına alındığını söyledi. Polis memuru, zanlının ikametgahında arama yapıldığını, herhangi bir şey tespit edilemediğini aktardı. Polis, zanlının verdiği ifadede Nijerya para birimi olan Naira cinsi parayı KKTC'de bozduramayacağından Güney Kıbrıs’a geçip orada isminin Abdurauf olarak bildiği şahıstan Naira cinsi parabant karşılığında alıp tekrardan Ledra Palace Sınır Kapısı’ndan geçerken durdurulduğunu ve bunun suç olduğunu bilmediğini bildirdiğini anlattı. Polis, mesele ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının KKTC'de öğrenci olarak bulunduğunu söyleyerek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması ve 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.