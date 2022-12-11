‘Hükümet sözü’ verdi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, hükümetin ortak aday gösterdiği 18 belediye başkan adayı ile beldelerde eksik kalan, halka ulaşmayan tüm hizmet ve sorunları gidereceklerine dair söz verdi. Üstel, “Bu hükümetimizin sözüdür” ifadesini kullandı. Üstel, Ülkemizin geleceğini yeniden şekillendirmek, belediyelerimizi yeniden yapılandırıp güçlü belediyeler yaratmak için birlikte hareket edeceğiz. Hep birlikte güçlü KKTC’yi yaratacağız” dedi.

UBP Değirmenlik- Akıncılar Belediyesi şöleni düzenledi. Salonu hınca hınç dolduran UBP, DP ve YDP’liler büyük bir coşku yaşadı.

Geceye katılan Başbakan, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, alkışlarla karşılandı. Değirmenlik- Akıncılar şöleninde konuşan Ünal Üstel, yerel seçimlerde hükümet ortakları ile birlikte hareket ettiklerini söyleyerek, “18 belediye başkan adayımız ittifakın adaylarıdır” vurgusu yaptı.

2020 seçimlerinde UBP-DP-YDP ittifakı ile Cumhurbaşkanlığını seçiminin kazanıldığını anımsatan Üstel, ardından yapılan genel seçimlerde hükümet olduklarını şimdi de yerel seçimlerde işbirliğinin sürdüğünü kaydetti. “18 belediye başkanımız ittifakın adayıdır” diyen Üstel, adayları birlikte belirlediklerini ve bugün de bu birlikteliği sergilemekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

UBP Başkanı Üstel, “Hükümeti kurduktan sonra halkımıza ülkemizde “istikrarı sağlayacağız” sözünü verdik. Yarım kalan tüm projeleri bitireceğiz. Yeni yapacağımız projelere tarih vererek hayata geçireceğiz” dedi. Yarım kalan yolları bitirdiklerini, yarım kalan hastanelerin de ihalelerini tamamladıklarını anımsatan Üstel, pandemi nedeniyle duran ekonomiyi canlandırmak için Anavatan Türkiye ile protokol yaptıklarını kaydetti.

Hükümetin sözüdür; sorunları gidereceğiz

Üstel “Tüm esnafımıza yüzde 50 teşvik primi veriyoruz. Sosyal yardım alan insanlarımızın hesaplarına para yardımı yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Tarımcıya, hayvancıya, balıkçılara destek ve teşvik primleri ile her kesime dokunduk. Şimdi sıra belediyelerimizde” diye konuştu. Hükümetin ortak aday gösterdiği 18 belediye başkan adayı ile beldelerde eksik kalan, halka ulaşmayan tüm hizmet ve sorunları giderecekleri sözü veren Üstel, “Bu hükümetimizin sözüdür” diyerek konuşmasını şu sözlerle noktaladı: “Ülkemizin geleceğini yeniden şekillendirmek, belediyelerimizi yeniden yapılandırıp güçlü belediyeler yaratmak için birlikte hareket edeceğiz. Hep birlikte güçlü KKTC’yi yaratacağız.”

Akıncılar’da değişim başlayacak

UBP Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkan adayı Ebru Törehan da seçim çalışmalarının çok iyi gittiğini söyledi, partililere ve sempatizanlara desteklerinden ötürü teşekkür etti.“Varlığınızı sahada hissediyorum, gücüme güç katıyorsunuz. Son düzlüğe giriyoruz, sizler de daha fazla çalışacaksınız ve bu seçimi kazanacağız” diyen Törehan, “Bizleri sahada görüyorlar, arkamızdaki desteğin çığ gibi büyüdüğünü fark ediyorlar” dedi.

Değirmenlik Akıncılar bölgesi için hazırladığı projeleri halkın görüşleri doğrultusunda şekillendirdiğini anlatan Törehan, “Halkımız gerçekçi, bölgedeki sorunları çözecek olan projeleri görüyorlar ve bizlere samimiyetle desteklerini açıklıyorlar. Gücümüzü hissedenler artık bizden korkuyorlar” diye konuştu. Aday olmaya karar verdiği zaman Başbakan, UBP Başkanı Ünal Üstel’e bir söz verdiğini anımsatan Törehan sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın Başbakanıma dedim ki; “UBP’nin güneşini artık Değirmenlik Akıncılar’da doğduracağım” 26 Aralık itibarıyla Değirmenlik Akıncılar’da değişim başlayacak, bölgeye hizmet gidecek, insanımızın mutlu yaşayacak, söz veriyorum.” UBP ve DP’lilerin katıldığı gecede konuşan Törehan, sözlerinin sonunda coşkulu kalabalığa hitaben “Bu zafer yolunda benimle yürümeye var mısınız?” diye sordu.. Mekanı dolduran vatandaşlar tek bir ağızdan “Evet” yanıtı verdi ve salonda büyük bir coşku havası oluştu.