Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne dün başvuran bir kişide Maymun Çiçeği virüsü tespit edildi. Hastanın izole edilerek, tedavisine başlandığı belirtildi. Ayrıca hastanın temaslarının tespiti içinde çalışma başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne başvuran bir hastada Maymun Çiçeği hastalığı tespit edilmiştir. Hasta Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları servisinde izolasyon altına alınmış ve tedavisi başlanmıştır. Ayrıca temaslılarının takibi için işlemler başlatılmıştır” denildi.

Belirtiler ve bulgular

Maymun Çiçeği hastalığının erken belirtileri gribe benzerdir ve aşağıdaki belirtiler görülebilir:

• Ateş

• Titreme

• Baş ağrısı

• Kas ağrıları

• Bel ağrısı

• Yorgunluk ve halsizlik

• Büyümüş lenf düğümleri

Grip benzeri belirtiler kendini gösterdikten birkaç gün sonra döküntü görülür. Döküntüler ağrılı olabilen kırmızı yumrular şeklinde başlar. Daha sonra bu yumrular, içi iltihapla dolu kabarcıklara dönüşür. Ardından kabarcıklar kabuklanır ve düşer. Tüm süreç iki ila dört hafta kadar sürebilir. Ağız içinde, vajinada ve anüs çevresinde de benzer yaralar ve döküntüler görülebilir. Maymun çiçeği virüsü ile enfekte olan kişilerin hepsi, tüm semptomları göstermeyebilir.

Bulaşıcı mıdır?

Maymun çiçeği virüsü bulaşıcıdır. Virüsle enfekte olan insan veya hayvanlara temas sonrası bulaşabilir. Hayvandan insana virüsün bulaşması, sıyrıklar veya açık yaralar gibi bütünlüğü bozulmuş cilde temas yoluyla veya enfekte hayvanın kanı, vücut sıvıları ve döküntüleri ile direkt temas yoluyla gerçekleşebilir. Maymun çiçeği virüsünün insandan insana bulaşma riski daha azdır. İnsandan insana yayılabilmesi için enfekte kişinin döküntüleriyle, solunum yolu damlacıklarıyla veya ağız sıvısıyla temas gerekir.

Korunma yolları

• Özellikle hasta veya ölü olan hayvanlarla temastan kaçınılmalıdır.

• Enfekte olan kişi veya hayvanla temas etmiş olan çamaşır ve kıyafetlere temas edilmemelidir.

• Et veya hayvansal gıda içeren tüm yiyecekler iyi pişirilmeli ve çiğ tüketilmemelidir.

• Eller sık sık ve doğru bir şekilde su ve sabunla yıkanmalıdır.

• Virüsle enfekte olmuş olma ihtimali olan kişilerle temasta bulunmaktan kaçınılmalıdır.

• Güvenli cinsel ilişkide bulunulmalı ve kondom kullanılmalıdır.

• Kalabalık toplulukların olduğu yerlerde ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takılmalıdır.

• Sıklıkla dokunulan yerler, sık sık temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

• Virüsle enfekte kişilere bakım verirken kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

Tedavisi

Maymun çiçeği hastalığı 2-4 hafta içerisinde kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır. Çoğu kişi tedaviye gerek duymaz ve hastalık tedavisiz iyileşir. Tanının konulmasının ardından doktorlar, hastalığın şiddetini değerlendirir ve hastayı belirti ve bulgular yönünden takip eder. Gerekli durumlarda semptomlara yönelik tedavi verilebilir. Tedavide hastanın ateşi için ateş düşürücü, ağrılar için ağrı kesici ve sekonder bakteriyel enfeksiyonları önlemek için antibiyotik verilmesi çoğu zaman yeterli olur. Hastanın sıvı kaybetmesi önlenmelidir. Dolayısıyla enfekte kişilerin bol su içmesi önerilir.

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2022, 02:29