Lefkoşa’ya bağlı Demirhan'da bulunan bir üniversitenin kampüsünde ciddi şekilde darp edilen Pakistanlı Shamsher Ali Khan'ın kulak memesi kesildi, el bileği kırıldı.

Olayın ardından darp edilen Pakistanlı şahıs hastanede tedavi altına alınırken, suçla bağlantılı Asif Khan, Muhammad Aoib, Malina Amiri Sikandar Javed, Nadecm Akhtar, Adnan Khadim gözaltına alındı.

Tümü Pakistanlı olan 5 zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, tutukluluk talep etti.

Duruşmada olayın 9 Kasım saat 21.15 sıralarında meydana geldiği belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, Demirhan'da bulunan bir üniversiteye ait kampüs içerisinde meydana gelen olayda Pakistan uyruklu 5 erkek şahsın, daha önceden tartışma yaşadıkları Shamsher Ali Khan'ı sert cisimlerle darp edip, sol kulak memesinin kesilmesine ve sağ el bileğinin kırılmasına neden olduklarını söyledi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, şüpheli görülen Asif Khan, Muhammad Aoib, Malina Amiri Sikandar Javed, Nadecm Akhtar, Adnan Khadim’in gözaltına alındığını açıkladı.

Polis, Asif Khan ve Muhammad Aoib’in itiraf içerikli gönüllü ifade verdiklerini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, kamera görüntülerinin inceleneceğini ifade eden polis, zanlıların da iddialarının araştırılacağını söyleyerek, 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme haklarında ‘vahim zarar, ciddi tecavüzü alet taşıma ve korkutmak amacıyla tehlikeli silah taşımak’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.