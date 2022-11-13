Turizm arzımız tamam, talep gerekli

Hafta sonu Le Chateau Lambousa otelimizde idim.

Burası John Aziz'in 1990 yılında hizmete açtığı Celebrity Otel ve bungalovları devamı niteliğinde, adeta bir taç olan harika bir oteldi. O yıllarda sektöre damgasını vurmuş ve çok ses getirmişti.

Yeni Milenyum yılları sonrası ise Turizm Hareketliliği Doğuya doğru kayarken “Lapta Oteller bölgesi” adeta kendi kaderine terk edildi.

Açılış öncesi, açılış ve Genel koordinatörü görevlerini üstlendiğim Malpas ( şimdilerde Shamada ) daha sonraları Cratos, büyüyerek gerçek bir resort otel hüviyetini alan Acapulco , daha sonraları Oscar oteller grubunun büyümesi , Lords palace açılışları sektörü Doğuya doğru itti. Merit Park Karaoğlanoğlu 'da bir soluk iken, ikinci bir nefes Kıbrıs'a saray hüviyetini kazandıran Kaya Palazzo ve Batının adeta inci otelleri olan Merit otel markaları Crystal, Royal ve en son da inanılmaz bir yatırım olan Diamond .

Abartmış olmayız inanın bu saydığım tesislerin toplam kalitesi Güney Kıbrıs Rum yönetiminde yok.

Bir de yeniden doğacak olan merkezde Jasmine Court, Les Ambassador ve Rocks Oteli de unutmamak gerek. Arkın Colony ise her zamanki gibi şehir merkezine hayat veriyor.

GAÜ Turizm Fakültesi Uygulama Oteli Chateau

Kıbrıs'ta rehber öğretmenlerimizi ağırladık bu güzel tesiste dün.

2008 yılında hizmete kapanan, ve 2012 yılı sonunda ciddi bir Renovasyon ve restorasyon geçiren ve 2014 yılı 14 Haziran tarihinde yeniden Turizm sektörüne Girne Amerikan Üniversitesi tarafından açılan Chateau Lambousa tüm gizemi ve ihtişamlı yapısı ile oteller bölgesinin kalbinde duruyor. 16-25 yaşlarında önemli bilgi birikimi edindiğim bu güzel tesis , daha sonraki tecrübe ve bilgi birikimi ile GAU üst yönetimi ile açma fırsatı bulduk.

Bölgede irili ufaklı rahmetli Latif Ahmet oteli LA Otel, rahmetli Sampanın ,şimdi de ailesi tarafından çalıştırılan Lapethos Otelimiz , Mehmet Dolmacının şirin tesisi Manolya , hemen yanı başında olan Lapida , ve son derece yenilenen ve büyüyen Riverside Lapta ve Alsancak bölge otellerinde ayakta durmaya , hayatta kalmaya çalışıyor. Ayrıca bu bölgede harika restoranlar ve barlar mevcut.

Bu turizm ürününü parlatmak, güçlü operatörler kanalı ile güzelim tesislerimizi önümüzdeki 2023 sezonuna hazırlamak gerekli.

Ülkemizde arz var, biraz daha günlük turizm trendlerine ayak uydurarak bu tesislerimiz Girne bölgesinin tekrardan patlamasına sebep olabilir.

Nasıl mı? Doğru pazarlama kanalları, doğru otel fiyatları, ucuz ulaşım biletleri ve güler yüzlü personel.

Geçmişte başardık, yeniden neden olmasın?

Turizm Hayattır