‘Hazır kuvvet’

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Türk tarafının “ara bölgedeki mevzilerini takviye etmenin ötesinde, müdahale için hazır komando kuvvetleri olduğuna dair bilgiler bulunduğunu” iddia etti

Alithia, Kasulidis’in Rum Meclisi Maliye Komitesi’nde yaptığı konuşmada söylediklerini "Ara Bölgeye Müdahale Etmeye Hazır… Dışişleri Bakanının Elinde Ara Bölgede Komando Kuvvetleri Olduğuna Dair Bilgi Var” başlığıyla manşete çekti.

Habere göre, bakanlığının 2023 bütçesinin ele alındığı dünkü toplantıda konuşan Kasulidis, Türkiye’nin, “zorbalıkla ve asker kullanarak ara bölgede emrivakiler yaratacağını” iddia etti. Kasulidis, "ara bölgede neredeyse her hafta bir vukuat yaşandığını, ne zaman bir Rum çiftçi bölgedeki tarlasında çalışmaya gitse Türk askerlerinin çıkıp olay yarattığını” öne sürdü.

Kasulidis, bir Rum çiftçinin Astromerit’te, ara bölgedeki tarlasında “taciz edildiğini”, bunun üzerine diğer Rum çiftçilerin tepki için 20 traktörle ara bölge girmeye çalıştığını ancak ama giremediğini söyledi. Kasulidis, “iyi ki girmediler çünkü girseydiler komando kuvvetleri ve land roverleri, böyle bir durumla başa çıkmak için oraya topladıklarını görecektik” ifadesini kullandı.

“Gri bölge” iddiası

Gazete, KKTC’nin, Pile-Beyarmudu-Trulli üçgeninde harita üzerinde gri bölgeler yaratarak “Attila hattı” diye nitelediği sınır hattını ara bölge içerisinde yaklaşık 4 kilometre genişlettiğini iddia etti. Haberde, Türk tarafının özellikle Pile’de ara bölgedeki münferit mevzilerini kullanarak gri bölgeler oluşturduğu öne sürüldü. Rum yönetiminin haritalarında ise, söz konusu hattın Pile köyünün 4-5 kilometre daha kuzeyinde göründüğünü ekledi.

Habere göre, Kasulidis dünkü konuşmasında ayrıca Türkiye’nin Rum yönetimine “çok yönlü saldırıda bulunduğunu” iddia ederek “mevcut hükümetin son ayları ve devamında yeni hükümetin ayakları üzerinde durmasına kadar devam edecek bir ara dönemden geçiyoruz. Türkiye özellikle bu dönemi seçti” dedi, Rum tarafındaki başkanlık seçiminin ardından Yunanistan’da, ondan sonra da

Türkiye’de seçim yapılacağını hatırlattı.

Sondaj konusu

Yoannis Kasulidis, ellerinde Türkiye’nin sondaj için, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği MEB’in 6’ncı ve 4’üncü parsellerine geleceği ve Maraş’ta kamu binalarıyla Ay. Memnona’nın bir bölgesinin açılacağı yönünde bilgiler bulunduğuna işaret ederek “en etkin caydırma yöntemi olduğu için, var olan tehlikeleri kamuoyunun bilgisine getirme yolunu seçtim. Olursa, yapacağımızı söylediğimiz olgular yaşanmasın diye daha çok caydırmaya odaklanmalıyız” dedi.

Rum yönetimi olarak girişimlerde bulunduklarını, yabancı ülkeler ve BM’nin de caydırma maksatlı diplomatik çaba harcadığını bildiklerini anlatan Kasulidis, “Abdülhamid Han sondaj gemisi bizim itirazımız olmayan uluslararası sularda sondaj yaptıktan sonra bulunduğu yerden ayrılarak geri döndü ve Mağusa’da, en azından şimdilik ilan ettikleri sondajı yapmayacaklar” dedi,

Kasulidis, şunları da ekledi:

“Türkiye’ye yönelik yaptırımlardan asla vazgeçmeyeceğiz. Ancak bu yaptırımların etkin olmasını istiyoruz. Bu nedenle önce, veto edebilecek ve hiçbir şeyin ilerlemesine izin vermeyecek ortaklarımızla istişare edeceğiz. Ardından da yaptırım talebimizi sunacağız”