Katılım düşüktü

Külliyeye Hayır Platformu önderliğinde dün akşam Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi inşaatına karşı Lefkoşa’da yürüyüş düzenlendi. Katılımın düşük olduğu yürüyüş olaysız tamamlandı.

Yürüyüş, Kermiya Çemberi'nde başlayıp, Osman Örek Caddesi’nde, yerleşke inşaatının önünde sona erdi. Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan platform adına burada bir konuşma yaptı.

Osman Örek Caddesi, eylem yüzünden bir süre trafiğe kapatıldı. Yürüyüş sırasında polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Abdullah Korkmazhan, konuşmasında, yerleşke inşaatına işaret ederek, yürüyüşün “Kıbrıs Türk toplumuna uygulanan dayatmalara karşı” bir eylem olduğunu belirtti. Kıbrıs Türk toplumunun iradesi ve yaşam biçimine sürekli baskı uygulandığını iddia eden Korkmazhan, demokrasi güçlerinin en geniş birlikteliğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Külliye Hayır Platformu şu örgütlerden oluşuyor:

“Bağımsızlık Yolu, BKP ,Baraka Kültür Merkezi, CTP, ÇAĞ-SEN, DEV-İŞ, DAÜ-SEN, EL-SEN, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, Kamu Emekçileri Sendikası, KTÖS, KTAMS, KTOEÖS, Kıbrıs Türk Barış Derneği, Mağusa İnisiyatifi, Sol Hareket, Turizm Emekçileri Sendikası, TDP-TKP, YKP, Yeşil Barış Hareketi.”