Biri serbest kaldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 28 Ekim’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında bir kilo 50 gram uyuşturucu madde tasarruf suçlamasıyla tutuklanan N.Y(E-23). ile S.S.R. (E-26) ve O.A.B.(E-22) hakkındaki soruşturma tamamlandı. N.Y.ile S.S.R. cezaevine gönderilirken, aynı operasyonda 15 gram uyuşturucu ile yakalanan O.A.B. ise ileride yargılanmak üzere teminata bağlanarak serbest kaldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Nurettin Enginer, 28 Ekim 2022 tarihinde, zanlı N.Y.’nin tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunu öğrendiklerini anımsattı. Polis memuru Nurettin Enginer, N.Y.’nin aracı ile seyir halinde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve seyir halinde tespit etmelerinin ardından takibe koyulduklarını belirtti. N.Y.’nin aracının zanlı O.A.B.’nin kullanımında olan aracın yanında durduğunu ifade eden polis memuru, N.Y.’nin araçtan inerek, O.A.B.’ye naylon poşet içerisinde bir şeyler verdiğinin görülmesi üzerine operasyonun başladığını belirtti. Polis memuru Enginer, zanlı S.S.R.’nin de N.Y’nin aracında alıkonulduğunu anımsattı.

Araçta uyuşturucu ve yüklü para bulundu

Araçta yapılan aramada 10 gram “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde ile aracın bagajında, çanta içerisinde, 9 bin 600 TL, 50 sterlin, 950 dolar ve 18 bin 290 Euro nakit para bulunduğunu açıklayan polis, zanlı O.A.B’nin aracında ise 15 gram “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde bulunduğunu bildirdi.

Evinde bir kilodan fazla uyuşturucu çıktı

Zanlı N.Y’nin kirada kaldığı evde arama yapıldığını belirten polis, evin yatak odasında, komidin içerisinde, bir kilo hintkeneviri, 30 gram da kokain türü uyuşturucu maddelerin bulunduğunu açıkladı. Polis, yapılan soruşturma neticesinde, zanlı S.S.R’nin de aynı ikametgahı kullandığının ve konu uyuşturucu maddeleri N.Y. ile beraber tasarruf ettiğinin tespit edildiğini bildirdi. Polis memuru, N.Y. ile S.S.R.’nin, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini, ileride denetimli serbestlikten yararlanma olasılığı bulunan O.A.B.’nin ise uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, O.A.B. isimli zanlının, 20 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin, 100 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile serbest bırakılmasına, N.Y ile S.S.R isimli zanlıların ise 3 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.