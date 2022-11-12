İçti sapıttı

Lefkoşa’da bir ilkokulun avlusunun içerisine aracının park edip, kadın öğretmene bakarak cinsel organını okşayan Selçuk Özerdem şikayet üzerine olay yerinde tutuklandı.

Suçüstü tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olayla ilgili detaylar aktarıldı. Zanlının olay esnasında alkollü olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 10 Kasım 2022 tarihinde saat 07.30 sıralarında Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir ilkokulun dış avlusu içeresine aracını park ettiğini söyledi.

Polis, 142 promil alkol etkisi altında olan zanlının araç içerisinde ilkokulda görev yapan kadın öğretmenin göreceği şekilde kot pantolonun üzerinden cinsel oranını okşadığını açıkladı. Polis, zanlının şikayet üzerine olay yerinde suçüstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Polis, zanlının aynı tarihte Lefkoşa Devlet Hastanesine götürülerek genel bir muayeneden geçirildiğini söyledi. Polis, olay yerindeki kamera görüntülerinin inceleneceğini, alınacak tanık ifadeleri olduğunu belirterek, zanlının soruşturma aşamasında 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında ‘sarhoşluk, rahatsızlık verme ve cinsel taciz’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

