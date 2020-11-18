674 şişe bulunamadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 4 ile 9 Kasım tarihleri arasında Palm Beach bölgesindeki bir antrepodan içki çalınmasıyla ilgili tutuklanan Hüseyin Gör, Harun Çiftçi, Hasan Çin ve Halil Hamza Soylu dün ek tutuklama istemi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Duruşmada çalınan 936 şişe içkiden 262 tanesinin bulunduğu, geriye kalan 674 şişe içkinin bulunamadığı belirtildi.

Soruşturmanın devam ettiği kaydedilerek, zanlıların tutukluluk süresinin uzatılması talep edildi.

Aranan emareler var

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru İbrahim Çangaroğlu, zanlı

Hüseyin Gör’ün, 4 ile 9 Kasım 2020 tarihleri arasında, Palm Beach bölgesinde bulunan bir antrepoya girerek, muhtelif sayı ve markalarda içki sirkat ettiğini ve konunun 9 Kasım 2020 tarihinde polise intikal ettirildiğini söyledi.

Çangaroğlu, yapılan soruşturma neticesinde, zanlı Hüseyin Gör ile diğer zanlılar Harun Çiftçi, Hasan Çil, Halil Hamza Soylu ile önceki gün aleyhlerinde 4 gün ek tutukluluk temin edilen Abdülkadir Kartal ve Kemal Çabuk’un da mesele ile bağlantılı olarak tutuklandığını belirtti. Çangaroğlu, içkilerden 262 tanesinin bulunduğunu ancak 674 şişe içkinin halen bulunamadığını belirterek, zanlıların serbest kalması halinde kayıp emarelere müdahale edebileceğini ifade etti. Çangaroğlu soruşturma maksatlı mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.