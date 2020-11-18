‘Devleti küçük düşürdü’

Hüseyin ÇİÇEK

Yıllar önce casusluk suçlamasıyla tutuklanan Erdal Eryener, bu kez KKTC devletine ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Facebook hesabından yaptığı paylaşımla KKTC Cumhurbaşkanı’na hakaret ederek devleti aşağıladığı ve küçük düşürdüğü gerekçesi ile tutuklanan Erdal Eryener, “Müshif niyetli yayın yapmak” suçundan teminata bağlandı.

Duruşmada söz hakkı verilen zanlı sağlık sorunları olduğunu, böbrek nakli beklediğini ifade ederek, Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanının kapısını defalarca çalmasına rağmen kendisine yardımcı olunmadığını savundu.

Polis: Devleti aşağıladı

Teminat duruşmasında iddiaları aktaran Polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlı Erdal Eryener’in 16 Kasım 2020 tarihinde kendisine ait Facebook hesabından KKTC Cumhurbaşkanına hakaret edip devleti aşağılayarak küçük düşürdüğünü açıkladı.

Aynı gün zanlının evinde arama yapıldığını belirten Yücetürk, konu paylaşımı yaptığı bilgisayar kasası, bazı CD’ler ve hafıza kartlarının emare alındığını kaydetti.

Yücetürk, yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığının bulunmadığını ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Derdime çare bulmadılar

Mahkemede söz hakkı verilen Eryener ise diyaliz hastası olduğunu, böbrek nakli beklediğini, tüm şartları yerine getirmesine rağmen nakil olamadığını söyleyerek, “Defalarca Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı’nı aradım ancak bana yardım etmediler” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin, 75 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

‘Güneyin casusu’ iddiasıyla tutuklanmıştı

Bu arada Eryener, 2010 yılında KKTC'deki askeri birlikleri fotoğraflayarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne bilgi sağlamakla suçlanmış, casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. KKTC ve Güney Kıbrıs vatandaşlıkları bulunan Eryener, "Gizlilik kararı bulunan bilgileri istek ve çaba göstererek edinmek", "yetkisi olmadığı halde KKTC tarafından gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadı ile ele geçirmek", "gizlilik kararı bulunan bilgileri yabancı devlet namına edinmek", "gizli askeri bilgilerin başkasının eline geçmesine neden olmak", "askeri bölge ve tatbikat fotoğraflarını çekerek bunları yabancı devlet lehine kullanmak" ve "askeri unvanlar kullanmak" suçlarından yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020, 12:35