İçinde para vardı

Gönyeli’de bir şahıs tarafından düşürülen ve içerisinde 50 Euro ve 4 bin 330 TL para olan cüzdanı çalan

Mehmet Bozalanlar kamera kayıtları sayesinde bir günde tespit edildi. Tutuklanan zanlı suçlamaları kabul etmezken, paranın bulunamadığı açıklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandı.

Duruşmada olguları aktaran polis; zanlının 16 Haziran 2025 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Gönyeli’de N.R.’nin düşürdüğü içerisinde 50 Euro ve 4 bin 330 TL para olan cüzdanı çaldığını belirtti. Polis; aynı gün Gönyeli Karakolu’na gelen N.R.’nin cüzdanını en son Kiler 2 markette kullandığını söylediğini aktardı. Polis; olay yerinde bulunan kamera kayıtlarının incelendiğini; cüzdanı marketin önünde bularak çalan kişinin araç plakasının tespit edildiğini ve zanlıya ulaşıldığını kaydetti.

Polis; 17 Haziran 2025 tarihinde zanlının Gönyeli’de tespit edilip tutuklandığını söyledi. Polis memuru; zanlının kalmakta olduğu ikametgahına arama gerçekleştirildiğini, ancak paranın bulunamadığını açıkladı.

Polis, zanlıya dava tebliği yapıldığını ancak kabul etmediğini; soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

