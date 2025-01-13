Zehir üssü ortaya çıktı

Suriye'de Beşşar Esad rejiminin en büyük uyuşturucu deposu ortaya çıktı. Beşşar Esad'ın kardeşine ait bir karargahta bulunan depodaki konteynerlerde Antep fıstığı kolisinin içine depolanmış yüksek bağımlılık yapan "opioid" içerikli yüzlerce ilaç kutusu ve ayakkabı kutularına yerleştirilmiş çuvallar dolusu captagon bulundu. Suriye-Lübnan otoyolunda Beşşar Esad'in kardeşi Mahir Esad'a bağlı 4. Tümen'e ait bir karargahın bir askeri üsten ziyade bölgeye sevk edilen uyuşturucunun hazırlandığı bir depo olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Birleşik Krallık hükümetinin tahminlerine göre Esad, captagon adlı uyuşturucu maddenin küresel üretiminin yüzde 80'inden sorumluydu. Küresel captagon ticaretinin yıllık değerinin 10 milyar doları bulduğu, devrilen Esad ailesinin yıllık karının ise 2,4 milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor. Askeri üssün uyuşturucu imalathanesi ve deposu olarak kullanılması rejimin çirkin yüzünü bir kez daha ortaya koydu. "Narko-devlet" halini alan Esad rejiminin geçmişte karargah olarak kullanıldığı deponun girişinde, Beşar ve Mahir Esad'in resimleri yer alıyor. Üssün duvarlarında, "Kanımız, canımız sana feda olsun Beşar", "Hepimiz Esad'iz" ifadeleri yer alıyor.

Ayakkabı tabanları captagon dolu

Zehir üssünün çevrisinde sivil plakalı araçlar dikkat çekiyor, Suriyeliler, bunların gasbedilen sivillerin arabaları olduğu ve uyuşturucu nakliyesinde kullanıldığını aktarıyor. Konteynerlerde ise Antep fıstığı kolisinin içine depolanmış yeşil reçeteye tabi yüksek bağımlılık yapan "opioid" içerikli yüzlerce ilaç kutusunun yer aldığı görülüyor. Askeri üsteki başka bir hangarda ise, çok sayıda ayakkabı kutusu bulundu. Çuvallar dolusu captagonun nakliye için ayakkabı tabanlarına yerleştirildiği ifade ediliyor. Etrafta aynı şekilde uyuşturucu nakliyesinde kullanılmak üzere yatak şiltelerinin dizildiği görülüyor.

