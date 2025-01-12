7 gün hücrede

Ömer KADİROĞLU

Girne- Lefkoşa anayolu üzerinde seyir halindeki bir aracı durduran polis araç içerisinde kokain ve kokain satışından elde edilen paralar buldu. Söz konusu aracı kullanan Hüseyin Salın gözaltına alınırken, zanlının evinde yapılan aramada ise yine uyuşturucuya rastlandı. Gözaltına alınan Salın mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının toplam 38 gram kokain ve uyuşturucu geliri olduğu düşünülen TL ve döviz cinsi nakit paralarla yakalandığı belirtildi.

Polis, zanlı Hüseyin Salın’ın “Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme, tasarruf” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, 9 Ocak 2025 tarihinde saat 01.00 sıralarında TKL 793 plakalı aracın Girne- Lefkoşa anayolu üzerinde tespit edilerek durdurulduğunu belirtti.

Polis, araç içerisinde yapılan aramada 10 gram ağırlığında kokain türü madde ve zanlıya ait el çantası içerisinde uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 16 bin 150 TL, 270 dolar ve 150 euro tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru, zanlının Girne’de bulunan ikametgahında yapılan aramada elbise dolabı içerisinde yaklaşık 28 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve hassas terazi tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Analiz sonuçları bekleniyor

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini söyledi. Polis memuru, uyuşturucuların muhafazasında kullanılan paketlerin ise parmak izi incelemesine gönderildiğini kaydetti. Polis memuru, yapılacak incelemeler ve beklenen raporlar olduğunu belirterek, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme soruşturmanın selameti için zanlının 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi

