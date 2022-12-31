İçti, uçtu, çarptı

Lefkoşa - Güzelyurt anayolu üzerinde önceki akşam meydana gelen kazada 36 yaşındaki sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yapılan alkol testinde sürücünün 250 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda saat 19.45 sıralarında meydana gelen kazada Barış Kızıldere (E-36), yönetimindeki NA 295 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Alayköy Sanayi bölgesi yakınlarına geldiğinde dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden Sultan Altınbeteri (K-39) yönetimindeki JJ 808 plakalı araca çarpmıştı. Çarpmanın etkisi yolun solundan çıkarak takla atan NA 295 plakalı araç yolun solunda bulunan Trucks Trading Ltd. isimli iş yerinin çevre tellerine çarpıp iş yeri içerisinde bulunan iki tır araca çarpıp durmuştu.

Kaza sonucu yaralanan NA 295 plakalı araç sürücüsü Barış Kızıldere kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

