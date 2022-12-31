Paraları topluyordu

Lefkoşa’da bir üniversitede eğitim gören 26 yaşındaki D. C.A.'nın (K) para karşılığında erkeklerle cinsel ilişkiye girmesine yardımcı oldukları gerekçesiyle yargılanan Ngozi Blessing Mecha ve Eunice Asibor hakkındaki davada dün karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘fahişelik yaptırma’, ‘fahişelik yapılmasına yardımcı olma’ ve ‘fuhuşa teşvik’ suçlarından yargılanan sanıklardan Ngozi Blessing Mecha 4, Eunice Asibor ise bir ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın, sanıkların işlediği “fahişelik yaptırma, fahişelik yaptırmaya yardımcı olma ve fuhuşa teşvik” suçlarının ciddiyetinin altını çizdi. Barkın, sanıkların işlediği suçun insan ticaretine karşı işlenen bir suç olmasını sanıkların aleyhine değerlendirdi. Barkın, sanık Mecha‘nın ülkede öğrenci olarak bulunmasına karşın bu suçları işlemesini aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç Barkın, bu tür suçları işleyenlere karşı caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Barkın, sanık Mecha’ya 4 yıl, Asibor’a bir ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.