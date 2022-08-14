İçti ve sürdü

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aşırı derece alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen 74 yaşındaki sürücü Hasan Kasaboğlu karşı şeride geçerek, Arzu Volkan yönetimindeki araçla çarpıştı. Kazaya neden olan Kasapoğlu ile diğer aracın sürücüsü Arzu Volkan yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, Hasan Kasaboğlu’nun kaza esnasında 225 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hasan Kasaboğlu’nun alkollü olmasının yanı sıra sürat da yaptığı açıklandı.

Soruşturma başlatıldı

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; kaza dün saat 14.50 sıralarında Gazimağusa’da meydana geldi. Yönetimindeki EM 519 plakalı araç ile Anıt çemberinden trafik ışıkları istikametine doğru süratli bir şekilde seyreden Hasan Kasaboğlu, yolun sağına geçerek, karşı istikametten gelmekte olan Arzu Volkan kullanımındaki JE 644 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar yapılan tedavilerinin ardından Acil serviste müşahede altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücü Hasan Kasaboğlu’nun 225 promil alkollü olduğu tespit edildi.