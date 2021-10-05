Teminatı 10 bin TL

Suna ERDEN

AdaPass soruşturmasına adı karışan A.K. isimli şahsın sahte aşı kaydını silen Sağlık Bakanlığı’nda görevli memur olan Murat Zeytin hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Zeytin’in, aşı olmadığı halde sisteme kayıtlı olan bir kişinin bilgilerini yok ettiği iddia edildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının Eylül 2021 tarihi içerisinde Sağlık Bakanlığında görev ifa ettiği sırada sahte AdaPass soruşturmasında adı geçen A.K. isimli şahsın sahte aşı kaydını sistemden silerek görevi kötüye kullandığını belirtti.

Polis zanlının evinde arama yapıldığını ve bir dizüstü bilgisayarın emare olarak alındığını ifade etti.

Zanlının, itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini de söyleyen polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, 10 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.