Orijinal Kıbrıs koyunu

Suna ERDEN

Cihangir’de Etsan Mezbahasında kesilmek üzereyken tespit edilen kulak çipi sahte 23 koyunlarla ilgili soruşturma tamamlandı.

Koyunların 23’ünün karnında Güney Kıbrıs’ı simgeleyen CY yazılı çip olduğu tespit edildi.

Güneyden kaçak getirilmesine rağmen koyunların kulaklarına KKTC damgası vuran Vadili Veteriner Dairesi çalışanı Serkan Çavuşoğlu ile koyunların kesime götüren Ahmet Karşılı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 29 Eylül 2021 tarihinde alınan bir ihbar üzerine Cihangir bölgesinde bulunan Etsan Mezbahasına gidildiğini söyledi.

Polis memuru, Ahmet Karşılı’nın 53 adet koyunu kesmek için gerekli işlemleri yaptığı esnada tespit edildiğini ifade etti.

Polis, veteriner dairesi memuru Burak Toksoy’un mezbahada inceleme yaptığını, hayvanların 23 tanesinin Güney Kıbrıs’a ait çipli olduklarını, geriye kalan 30 koyunun kulak numaralarının ise Vadili Veteriner Dairesinde teknisyen olarak görev yapan Serkan Çavuşoğlu tarafından takıldığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, koyunların Devlet Üretme Çiftliğine teslim edildiğini, Serkan Çavuşoğlu’nun gerekli kontrolü, sorgulamayı yapmadan koyunlara kulak numarası takarak, görevinde ağır bir ihmalde bulunmakla suçlandığını söyledi. Polis, Veteriner Dairesi görevlileri tarafından yapılan kontrolde koyunların karınlarında çip olduğunu ve bu çipin Güney Kıbrıs’ı simgeleyen CY yazılı olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis, meseleyle ilgili olarak soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 10 bin TL nakit teminat yatırması, birer kefilin 80 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlıların tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.