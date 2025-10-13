‘Halkın iradesine saygı duymalıyız’

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin bir mesaj yayımladı.

İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, üniversite yıllarında Kuzey Kıbrıs’ta yaşadığını hatırlatarak Kıbrıs Türk halkının demokrasi, özgürlük ve varlık mücadelesine yakından tanık-lık ettiğini belirtti.

İmamoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türkleri kendi kaderini tayin etme gücüne sahip. Kurulur kurulmaz egemenliğini tanıdığımız KKTC’nin halkının iradesine saygı duymak, sadece bir diplomatik gereklilik değil, kardeşlik borcumuz.

Kıbrıs’taki tarafların yeniden barış görüşmeleri yaptığı bu kritik dönemde, KKTC’nin geleceğini belirle-yecek seçim sürecinin huzur ve demokratik olgunluk içinde geçmesini diliyorum.

Kıbrıs Türk halkının her zaman yanındayız; barış, eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde çözüm arayışlarını desteklemeye devam edeceğiz."