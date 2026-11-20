Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, 6 Aralık seçimlerinin ardından yeniden hükümeti kurarak Meclis’ten güvenoyu almayı hedeflediklerini belirtti.

Üstel, yeni dönemde 15 bin sosyal konut ve gençlere yönelik 5 bin konut hedeflediklerini belirterek, 2027 yılını “Gençlik Yılı” ilan edeceklerini açıkladı.

Erenköy-Karpaz Belediyesi Tanıtım Şöleni’nde vatandaşlarla bir araya gelen ve seçim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Üstel, “Seçime artı birle başladık, hedefimiz farkı açmak.” dedi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre Üstel, şölen kapsamında yaptığı konuşmada siyasi istikrarın önemine değinerek, yerel ve genel seçimlerin birleştirilmesi kararının hizmet ve yatırımların aksamadan sürdürülmesi amacıyla alındığını söyledi.

Her seçim döneminde yaklaşık 60 gün boyunca kamu hizmetleri ve yatırımların yavaşladığını belirten Üstel, “Neden dört ayımızı seçim süreçleriyle ve yasaklarla geçirelim? Vatandaşımız bir kez sandığa giderek hem belediye başkanlarını hem belediye meclis üyelerini hem de milletvekillerini seçecek.” dedi.

“Siyasi istikrarla yatırımlara ve hizmetlere devam edeceğiz.” diyen Üstel, 6 Aralık seçimlerinin ardından yeniden hükümeti kurarak Meclis’ten güvenoyu almayı hedeflediklerini belirtti.

“Gençlerimizin geleceğini bu topraklarda inşa edeceğiz”

Gençlerin ülkede kalmasını sağlayacak projelere öncelik verdiklerini kaydeden Üstel, önceki dönemde hedeflenen 3 bin sosyal konutun bir bölümünün tamamlandığını, bir bölümünün ise inşaatına başlandığını anımsattı.

“Gençlerimizin geleceğini bu topraklarda inşa edeceğiz.” diyen Üstel, yeni dönemde 15 bin sosyal konutun yanı sıra gençlere yönelik 5 bin konut daha yapmayı hedeflediklerini belirterek, kırsal kesim arsası dağıtımının da süreceğini ifade etti.

İlk Evim Kredisi sayesinde binlerce gencin ev sahibi olduğunu kaydeden Üstel, yeni dönemde kırsal kesim ev yapım kredisi ve sosyal konut kredisi uygulamalarını da hayata geçireceklerini kaydetti.

Gençlerin çalışma hayatına daha erken katılması ve aile kurabilmesi amacıyla askerlik konusunda da çalışma yürüttüklerini belirten Üstel, gençlerin yurt dışına göçünü önlemeyi hedeflediklerini söyledi.

Üstel, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı’yı da tebrik ederek başarılar diledi.