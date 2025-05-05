İhbar ele verdi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan 45 yaşındaki Hasan Kılıç’ın hem üzerinde hem de aracında uyuşturucu madde bulundu.

Tutuklanan zanlı dün sabah ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının üzerinde 2 gram uyuşturucu bulunduğu belirtildi. Zanlının aracında ise 28 gram hintkeneviri, 78 gram kokain ve hassas terazi bulunduğu açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis; mahkemede olguları aktararak, 3 gün ek süre talep etti.

Polis; 3 Mayıs 2025 tarihinde zanlının Güney Kıbrıs’ta olduğuna ve uyuşturucu getireceğine dair bilgi alındığını söyledi.

Polis; aynı gün saat 15.10’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde bir ekip tarafından Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan zanlının üzerinde yapılan kontrolde 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis; zanlının kullanımımdaki VL 521 plakalı araçta yapılan aramada ise bagaj kısmında yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri, 72 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu ifade etti. Polis; aracın el freni orta bölümü ile şoför koltuğu altında toplam 6 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi.

Hassas terazi de bulundu

Polis; ayrıca üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan naylon parçası, porselen tabak, pipet, banka kartı ve aracın şoför kapı iç cebinde elektronik terazi bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis memuru; zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Zanlının gönüllü ifade verdiğini kaydeden polis; ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini kaydetti. Alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kameraların yanı sıra zanlının cep telefonunun da inceleneceğini belirten polis memuru, soruşturma amaçlı 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; hakkında hintkeneviri ve kokain türü uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.