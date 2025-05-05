Başarılı operasyon

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’nin Long Beach bölgesinde, hırsızlık maksatlı ev açmaya yarayan çeşitli aletlerle suçüstü tespit edilen Hüseyin Akkoyun’un yakalanmasının ardından yapılan “Kod-Adı Long Beach Operasyonu”nda iki kişi daha tutuklandı.

İskele Cürümleri Önleme Şubesi ve Adli Şube ekipleri, soruşturma neticesinde, Akkoyun’un evinde ziynet eşyaları, saatler, alkollü içki, çeşitli eşyalar ve yüklü miktarda dövizin yanı sıra, bir adet tabanca ve 32 canlı mermi ele geçirdi.

Ele geçirilen tabancanın, emekli bir subayın evinden 2 yıl önce çalınan silah olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında tutuklanan Pakize Gülburan ve Muırat Gülburan da dün sabah mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındı.

2 yıl önce çaldıkları silah bulundu

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; İskele Cürümleri Önleme Şubesi ve Adli Şube ekiplerinin yürüttüğü “Kod-Adı Long Beach Operasyonu” kapsamında, Hüseyin Akkoyun’un tespit edildiği bölgede ve ardından kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda, 9 Mayıs 2023 ile3 Mayıs.2025 tarihleri arasında İskele bölgesinde birçok ikametgah içerisinden çalmış olduğu çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Aramalarda; bir adet 7.65 mm çapında tabanca, tabancaya ait iki adet şarjör ile toplam 32 adet 7.65 mm çapında canlı mermi, yüklü miktarda döviz ve TL cinsi para, muhtelif ziynet eşyaları, değişik modellerde birçok güneş gözlüğü, saatler, alkollü içkiler, elektronik cihazlar ve ev eşyaları bulunarak emare olarak alındı.

Mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Pakize Gülburan ve Murat Gülburan tutuklandı. Yapılan araştırmada bulunan tabancanın, emekli bir subayın evinden 2 yıl önce çalındığı belirlendi. Pakize Gülburan ve Murat Gülburan dün nöbetçi mahkemeye çıkarılarak haklarında 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

