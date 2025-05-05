Tarihi mekanda kültür ve sanat

Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 20. Kıbrıs İpek Koza Festivali renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Bellapais Köy Meydanı'nda yer alan festivalde dut fidanı dikimi, Kıbrıs manileri ve şarkı dinletisi, ipek böceği ve seramik atölyeleri, dans gösterileri, konserler ve şiir dinletisi gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Festival Yağmur Özeren ve Serhan Candaş’ın saat 17.45’te başlayan final konseri ile sona erdi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre; iki günlük festivalin ilk gününde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sabah 10.00’da stantların açılması ve dünya müzikleri yayınıyla başlayan festival, 20. yıl özel sergisi “Kıbrıs’ın Çiçekleri” açılışı ile ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Günün ilerleyen saatlerinde Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun halk dansları gösterisi, Gizem & Utku Yerebakan konseri, Senay Ekingen’in ipek koza ve el işleri sunumu ve ipek koza el işi atölyeleri gerçekleştirildi. Girne Genç Sanat Severler Derneği’nin halk dansları gösterisinin ardından, Berk Çomunoğlu ve Hüseyin Altan Trio konserleri yapıldı.

Festivali Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne İlçe Başkanı Ongun Talat da ziyaret ederek stantları gezdi ve üreticilerle sohbet etti.

Festivalin son gününde ise şu etkinlikler yer aldı:

Dut fidanı dikimi (Bellapais köy girişi)

Kıbrıs manileri ve şarkı dinletisi (Beylerbeyi Anaokulu öğrencileri)

Nostalji dünya müzikleri yayını, ipek böceği ve seramik atölyeleri

Halk dansları gösterisi (Göç-Taş Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği)

Sunum: Dut ağacı ve manevi önemi (Mehmet Atak, Girne Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Amiri)

Konser: Girne Belediyesi Çocuk ve Gençlik Koroları (Bellapais Manastırı Kapalı Salon)

Halk dansları gösterisi (Çatalköy-Esentepe Belediyesi Halk Dansları Topluluğu)

Konser: Seren Özcaner Trio

Salsa dans gösterisi (Spring Fairy Dance Academy)

Şiir dinletisi (Zafer Muhtaroğlu)

Latin dans gösterisi (Oztoprak Dans Okulu)

Final konseri: Yağmur Özeren & Serhan Candaş

